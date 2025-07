El portavoz municipal de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra, sentado en un banco del barrio del Serrallo.Gerard Martí

¿Considera qué Junts per Catalunya está haciendo una buena oposición en el Ayuntamiento de Tarragona?

«Hemos hecho un trabajo constante, discreto y efectivo. Hemos conseguido partidas importantes para la pacificación de la primera coca de la Rambla Nova, el Hostal del Sol, el Camino de la Fonteta o la Quinta de Sant Rafael. Y hemos conseguido cosas que son intangibles, pero importantes, como que mosén Fort fuera nombrado hijo predilecto. No todo pasa por cuantificar los millones que has conseguido sacarle al gobierno para el presupuesto. Sin estridencias ni discursos agresivos, hemos sabido ser decisivos. La frase que dijo el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, sobre que nunca un grupo con tan pocos concejales había mandado tanto, la he repetido yo por activa y por pasiva en los plenos».

En el último pleno, Esquerra los acusaba de estar a sueldo del gobierno de Rubén Viñuales y de votar «sí» a todo.

«Creo que están muy preocupados porque estamos llegando al ecuador del mandato y no han conseguido nada para la ciudad, más allá de protestar y llorar por el legado republicano. Sus críticas contra nosotros no dejan de ser una rabieta. Cuando nosotros votamos hemos votado ‘sí’, siempre lo hemos hecho pensando que votábamos a favor de una cosa que es buena para la ciudad. Por ejemplo, el último modificativo de crédito, que permitirá poner el depósito anti-DSU en la Móra».

Hablan de un «pacto de la basura» con el PSC y los dos exconsejeros de Vox...

«Tanto ERC como ECP han votado tanto o más que nosotros con la consejera de Vox o los dos ex de Vox. Forma parte de su estrategia contra nosotros. Es celos por el hecho que nosotros somos decisivos con tres y ellos con seis no, y lo quieren disfrazar con esta falacia de un pacto con la extrema derecha».

¿Cómo valora la tarea del gobierno durante estos casi dos años de mandato?

«Hacemos una valoración positiva. Siempre hemos dicho que tienen ganas de hacer cosas, pero están en minoría y, por lo tanto, no dan abasto. Creo que van sobrecargados de trabajo».

Ha manifestado en más de una ocasión su voluntad de entrar en el gobierno.

«Hemos venido para trabajar por Tarragona y los tarraconenses. No es bueno que haya un gobierno con nueve concejales que tengan que cubrir todas las necesidades que tiene la ciudad. Por eso, hemos ofrecido nuestros brazos, nuestros esfuerzos, nuestro talento y nuestras ganas de trabajar para ayudar al gobierno. Dicho esto, cuando recibamos una oferta formal del PSC, la valoraremos con los concejales del grupo y con el partido, y daremos una respuesta».

¿Se han producido conversaciones en las últimas semanas con los socialistas para cerrar un posible pacto?

Hemos hablado, pero necesitamos un documento escrito con la propuesta del gobierno, si es que quieren que entremos. Si no es así, pues seguiremos trabajando desde la oposición».

¿Qué consejerías exigiría llevar?

«Cualquier área de responsabilidad en un ayuntamiento es importante. Es evidente que nuestros votos pueden ayudar a la estabilidad de este gobierno y, por lo tanto, podemos llegar a ser exigentes, pero no entraré en qué nos gustaría o desagradaría. Nos vemos suficientemente preparados para llevar cualquier área del gobierno».

Sería un ejecutivo a 12, ya que En Comú Podem no quiere gobernar con ustedes...

«Junts nunca ha descartado un gobierno con el PSC y ECP. De hecho, hemos coincidido y les hemos dado apoyo en muchas de las cosas que han propuesto. Son ellos los que ponen la línea roja. Igual es que están supeditados a las directrices de su partido en Barcelona. No tiene que ser un pacto de izquierdas ni un pacto de derechas, sino un pacto por Tarragona».

¿Más allá de negociar la ampliación de gobierno, se han reunido con el gobierno para hablar del POUM?

«Este abril nos volveremos a reunir con ellos, aunque ya hemos dicho claramente lo que queremos. El nuevo POUM tiene que religar Ponent con el centro de la ciudad, así como planificar la salida de la antigua CLH para que aquellos terrenos se conviertan en un distrito tecnológico. Aunque tenemos dudas con el tema de los pisos porque no podemos caer en el error de poner viviendas cerca de la química, cuando los servicios de emergencia nos dicen que nos alejemos».

¿Y por el lado de Llevant?

«Se tiene que hacer la Vall del Llorito, la Budallera pequeña y el barrio del Nàstic, el PMU-34. También hemos defendido desde el primer momento que se tiene que hacer el proyecto de Mas d'en Sorder. Sabemos que no genera consenso, pero nosotros lo defenderemos hasta el final. Se tiene que permitir que Tarragona tenga un espacio de lujo, con un centro de convenciones y congresos y un resort bonito; como tiene la Canonja con la Boella».

¿Qué otras preocupaciones principales tiene Junts para lo que resta de mandato?

«El triunfo del Ayuntamiento de Tarragona se basa en dos ejes: la limpieza y la seguridad. Con respecto al primero, estamos a la espera de que denieguen las últimas cautelares para proceder a la adjudicación del nuevo contrato de la limpieza y empecemos a ver la ciudad limpia, que es lo que reclama la ciudadanía. Con respecto a la seguridad, nosotros ya nos hemos ocupado de pactar con el gobierno más cámaras de vigilancia y más drones. También hemos reclamado siempre una Guardia Urbana de proximidad. Por otra parte, la lengua ha sido un tema primordial para nosotros. El primer año conseguimos abrir la Oficina de Promoción del Catalán y este 2025 hemos doblado la partida para dotarla de personal y poder dar más clases».

En el pleno de febrero, llevaron una moción contra la multirreincidencia delictiva que fue polémica.

«Hay alguien que tiene la tendencia de vincular el discurso que pronunciamos sobre la multirreincidencia con temas de inmigración. Y no. Nosotros hablamos de seguridad. No puede ser que la policía tenga la frustración de detener a una persona y ver que tiene 25 antecedentes porque entra por una puerta del juzgado y sale por la otra. Hemos hablado del tema cuando nadie lo quería hacer. Como cuándo hemos hablado de las competencias de inmigración. Algunos venden que es un discurso de extrema derecha y que queremos echar a todos los inmigrantes y eso es una mentira podrida. Lo que queremos es que lo pueda gestionar la Generalitat. Somos un país de bienvenida, pero no cabe todo el mundo y se tiene que regular y controlar.

¿Todavía quedan lejos, sin embargo, le preocupa el ascenso de Aliança Catalana de cara a las municipales del 2027?

«Me preocupa muy poco. Lo que me preocupa es que todo lo que estamos sembrando estos años lo podamos recoger en 2027. La mejor encuesta son las urnas y nuestra obligación es continuar con el buen trabajo que hemos hecho hasta ahora. Hay mucha gente interesada en vincularnos. Yo no tengo nada que ver con Sílvia Orriols ni defiendo sus postulados».