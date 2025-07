Descubre el estrés a través de tu lengua: Consejos de la experta Esperanza Sebastián

El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de amenaza, pero cuando se vuelve crónico, puede afectar tanto a la mente como al cuerpo. La pedagoga, coach y experta en gestión positiva del estrés, Esperanza Sebastián, nos revela una forma sencilla de identificar el estrés: observando la lengua.

«¿Sabías que tu lengua podría estar revelando tu nivel de estrés?», plantea Sebastián. Explica que, bajo estrés, el cuerpo activa el sistema nervioso simpático, lo que genera tensión en los músculos de la mandíbula y la lengua. Como resultado, se pueden presentar movimientos involuntarios o la presión de la lengua contra los dientes incisivos superiores, lo que puede derivar en bruxismo o tensión mandibular.

Un estudio titulado "Stress and bruxism: a literature review" (2005) de Manfredini et al. confirma la correlación entre el estrés y hábitos como el bruxismo. Además, una investigación publicada en el Journal of Oral & Facial Pain and Headache también sugiere que el estrés crónico puede provocar tensiones musculares involuntarias, incluida la lengua.

El significado emocional detrás de la presión de la lengua

Contención emocional: La lengua es una herramienta de expresión, y apretarla contra los dientes puede indicar una retención inconsciente de palabras o emociones.

Ansiedad reprimida: Actúa como una forma de autorregulación del cuerpo ante situaciones de tensión emocional.

Inseguridad y autocontrol: En personas perfeccionistas, este hábito podría reflejar un esfuerzo por mantener el control.

Estrategias para aliviar la tensión

Para contrarrestar estos efectos, Sebastián recomienda:

Relajar la mandíbula con ejercicios de apertura y cierre, deslizamientos laterales y movimientos circulares.

con ejercicios de apertura y cierre, deslizamientos laterales y movimientos circulares. Relajar la lengua sacándola suavemente, moviéndola de lado a lado y realizando círculos.

sacándola suavemente, moviéndola de lado a lado y realizando círculos. Masaje facial en la mandíbula, carrillos y sienes para liberar la tensión acumulada.

Estos ejercicios, combinados con una respiración profunda, pueden generar una sensación de relajación y bienestar. «El cuidado personal es clave para mantener un equilibrio físico y emocional», concluye Sebastián.