Parque Central, escenario de un desfile de moda inclusivo protagonizado por Down Tarragona

El centro comercial Parc Central y la asociación provincial Down Tarragona han celebrado el primer desfile de moda inclusivo. El acto, que se ha llevado a cabo este jueves en la plaza central del centro comercial, ha captado la atención de los visitantes de Parc Central que han disfrutado de una pasarela cargada de significado y emoción.

El desfile, protagonizado por 17 personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales similares, ha sido una oportunidad para sensibilizar y reivindicar la diversidad en todos los ámbitos. Las marcas Botticelli, Etam, FC Barcelona, Jack & Jones, JD Sports y Munich, presentes en el centro comercial, cedieron piezas de sus colecciones para contribuir con la iniciativa.

Tanto los participantes como sus familiares y acompañantes valoraron muy positivamente esta iniciativa, que se espera que pueda tener continuidad en futuras ediciones como una acción más para fomentar la inclusión y la visibilización de las capacidades de todas las personas.

El presidente de Down Tarragona, Xavier Sanmiguel, quiso abrir el acto con unas palabras: «Este año, con este desfile queremos con este desfile queremos capacidades y valores de las personas con discapacidad. Se trata de romper etiquetas, romper estereotipos... Las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual si van a la escuela, aprenden. Pueden trabajar en la empresa ordinaria con eficacia y responsabilidad. Las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual pueden vivir de forma independiente. Las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual pueden tener una vida normalizada, siempre que se les demos el apoyo y las oportunidades que necesitan».

Por su parte, el gerente de Pac Central, Francisco Lambea, subrayó que «en Parc Central trabajamos para ser un espacio de encuentro inclusivo. Queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de formar parte de proyectos que realcen las personas y sus capacidades. Este desfile no es sólo un acontecimiento de moda, sino una prueba de nuestro compromiso con la sociedad».

La actividad se ha enmarcado dentro de la semana de sensibilización, impulsada por Parc Central y Down Tarragona, con motivo del Día Mundial del síndrome de Down, que también ha incluido una exposición fotográfica sobre la integración en el mundo laboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales similares. El objetivo de esta exposición es romper con los estereotipos y poner de manifiesto su potencial en diferentes entornos profesionales de empresas ordinarias.

Además, durante esta semana, 10 personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales similares han participado de forma voluntaria, en las tareas diarias de establecimientos comerciales y empresas ordinarias ubicadas en ParcCentral. Esta acción ha sido posible gracias a la colaboración de Botticelli, Encuentro Moda, ETAM, IKEA, Jack & Jones, JD Sports, Munich, Esclat y New Capital.

Se trata de una experiencia que permite desarrollar habilidades profesionales y personales, como son la autonomía y la confianza. El objetivo de estas iniciativas es favorecer a una sociedad más inclusiva y comprometida con la igualdad de oportunidades.