Romper el silencio de las víctimas con discapacidad

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia de género, según la OMS. En el caso de las mujeres con discapacidad, el riesgo es cuatro veces más elevado, con una mayor exposición a violencia sexual y abusos por parte de parejas, cuidadores o profesionales de la salud. «Se trata de un colectivo doblemente vulnerable, pero al mismo tiempo muy invisibilizado», explica Alexia Amat, presidenta de TERMA, la asociación de mujeres divorciadas y separadas de Tarragona.

Por este motivo, la entidad ha organizado un acto de sensibilización y reflexión sobre esta problemática, que tendrá lugar esta tarde a las 19 h en el salón de actos de la Antigua Audiencia. «Gracias a Dios, cada vez se habla más de la violencia de género, pero parece que este colectivo de mujeres con discapacidades diversas queda fuera del diálogo», lamenta Amat. «Pensamos que ya era hora de darlos ve a aquellas mujeres que no tienen, ponerlas en el centro de la conversación y hacerlas partícipes».

El acto arrancará con la proyección del cortometraje Apagada, dirigido y escrito por Guillermo Rojo e interpretado por Sonia Cuesta. Posteriormente, se llevará a cabo una mesa de diálogo con la participación de Victòria López, psicóloga experta en mujeres víctimas de violencia de género y directora de En Plural Psicología, y de un testigo miembro de la Asociación La Muralla, que representa personas con trastornos mentales y discapacitados diversas. «Era muy importante para nosotros contar con estas dos perspectivas, tanto la profesional como la personal. De esta manera ofrecemos recursos, pero también una red de apoyo. Si alguna asistente se identifica, verá que no está sola», asegura Amat.

La proyección de Apagada, destaca, también será una parte esencial del acontecimiento. De hecho, fue a partir del corto que nació el acto. «Fue el director, Guillermo Rojo, quien me contactó por Instagram porque se interesó por la asociación. Me pasó el corto y me dijo ‘haz con él lo que quieras’. Cuando lo vi ‘flipé’, pensé ‘eso merece alguna cosa grande’», relata la presidenta. El audiovisual aborda la violencia de género en el contexto de la discapacidad y la salud mental, a través de una protagonista que imagina una mejor realidad. «Es una pieza de ficción, pero no dista mucho de la realidad», afirma Amat.

El estigma añadido

Esta problemática, advierte a la presidenta, se agrava con el estigma social que sufre el colectivo. «Les cifras ya son lo bastante alarmantes, y habría que ver la cantidad de casos sin denunciar que no se contabilizan», señala. «Aunque algunos testimonios salgan a la luz, muchas veces tampoco se les da credibilidad», añade. Además, apunta, el vínculo entre la violencia de género y los trastornos mentales crea un círculo vicioso. ¿«La mayoría de las mujeres que han sufrido trastornos mentales han sido víctimas de violencia, o bien las mujeres que sufren violencia acaban desarrollando un trastorno mental? Es un pescado que se muerde la cola», lamenta.

La visibilización es el eje central de esta jornada, pero la lucha de TERMA no acaba aquí. La asociación también reivindica un mejor acompañamiento para estas víctimas, con profesionales con formaciones específicas. También reclaman poner fin a la violencia institucional e incorporar la perspectiva de género desde la educación. «Hace falta empezar desde las escuelas y fomentar una inclusión real. La inclusividad es una palabra preciosa, pero tiene que ser mucho más que un concepto, tiene que ser una realidad», concluye.

La actividad es libre y gratuita, pero la entidad recomienda confirmar la asistencia a terma.tgn@gmail.com o al teléfono 635 36 33 05.