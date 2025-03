Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

¿De dónde proviene el esqueleto que mostráis en CaixaForum Tarragona?

«Se trata de un mamut de hace unos 40.000 años, encontrado en Siberia. No es un solo ejemplar, porque un esqueleto completo es muy difícil de encontrar. Se ha hecho a partir de varios ejemplares, pero todos son del mismo sexo, tamaño, etc».

¿Cómo fue que llegara a CosmoCaixa?

«Buscábamos una pieza para la sala permanente que fuera icónica. Buscamos proveedores internacionales y encontramos este ejemplar. Podría haber sido un dinosaurio, pero los dinosaurios se han encarecido mucho y no entraban en nuestro presupuesto. A mí, personalmente, me gustan más los mamuts, pero no fui yo el que lo decidió».

¿Qué lo hace singular?

«Que está completo. No teníamos ninguno hasta ahora, y diría que en España no hay ningún otro. Es evidente que está restaurado, porque las escápulas, por ejemplo, nunca se encuentran perfectas, y algunas falanges son de resina, pero su nivel de autenticidad es del 90%».

Este mamut se exhibirá por primera vez en Cataluña en Tarragona, y después irá recorriendo otras ciudades. ¿Cómo es el proceso de montaje y desmontaje?

«Cuando lo vimos por primera vez, el mamut ya estaba montado. Nos gustó, lo compramos y nos lo llevamos. Para montar toda la estructura cada vez necesitamos a unas cuatro personas, trabajando un día y medio o dos días. Hay piezas, como las defensas (lo que se suele decir colmillos), que pesan más de 50 kilos, así que necesitamos gente que aquel día haya desayunado bien».

¿Dónde se ha expuesto, antes?

«Este ejemplar se mostró por primera vez en CaixaForum Sevilla. Después ha estado en Madrid, Zaragoza y Palma».

Además de mostrar el esqueleto, la exposición también ofrece información complementaria, como el hecho de que hombres y mamuts coexistieron.

«Sí, fueron coetáneos. Si miras cuándo se construyeron las pirámides y cuándo se extinguieron los mamuts, te das cuenta de que, mientras se estaban haciendo aquellas construcciones, los mamuts todavía campaban por el norte de Europa».

En la exposición también mostráis la evolución de los proboscidios o animales con trompa. ¿Mamuts y elefantes son familia?

«El mamut lanudo es pariente del elefante asiático. Los elefantes africanos se separaron de la rama de los asiáticos mucho antes. El elefante asiático, realmente, está más emparentado con el mamut que con los elefantes africanos. Aunque no lo parece, porque todos tienen defensas y trompa, hay muchos animales que no tienen conexión entre ellos».

¿El mamut sería el más grande?

«El mamut lanudo era el más pequeño. El mayor era el estepario, que es un poco más antiguo. Y, después, el colombino de América del Norte, que también era más grande que el mamut lanudo. Nos hemos quedado con el pequeño. Uno más grande no lo habríamos podido traer a los CaixaForum. Lo compramos mirando la altura de los techos y, de hecho, por eso este que se expone en Tarragona no irá ni a Lleida ni a Girona: no cabe, porque los techos allí no tienen bastante altura».