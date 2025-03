Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La nueva residencia DomusVi para personas mayores de l'Arrabassada ha obtenido, finalmente, la licencia de primera ocupación después de haber solucionado los problemas de canalización que provocaban inundaciones en domicilios cercanos durante episodios de lluvia intensa.

Este era un requisito del Ayuntamiento de Tarragona, que no permitiría la apertura oficial del equipamiento hasta que el grupo responsable acreditara que la solución constructiva ejecutada era la adecuada. Así pues, después de realizar los trabajos necesarios, el establecimiento se prepara para abrir sus puertas el próximo 25 de abril.

Fuentes del consistorio han confirmado a Diari Més que la promotora ha resuelto las deficiencias detectadas en el sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales, que inicialmente impedían el inicio de la actividad. Este problema había generado preocupación y quejas entre el vecindario, ya que las acumulaciones de agua habían afectado a varias fincas cercanas durante episodios de fuertes precipitaciones, como es el caso del provocado por DANA el pasado mes de noviembre.

Así y todo, desde el Ayuntamiento aseguran que se hará un seguimiento para verificar que no haya nuevas afectaciones y actuar si fuera necesario. La residencia, ubicada en la calle Mercè Rodoreda, inició su construcción en el año 2022. Entonces su apertura estaba prevista para finales de 2023. Finalmente, sin embargo, no fue así, y el equipamiento todavía no ha podido recibir a sus primeros residentes.

Poco más de un año después, DomusVi volvió a anunciar una fecha de apertura, esta vez prevista para el pasado mes de febrero. De hecho, la empresa promocionaba tres jornadas de puertas abiertas, pero estas nunca llegaron a realizarse, ya que implicarían un inicio de actividad previo a las reformas reglamentarias, que en el momento del anuncio todavía no habían arrancado. Tampoco habían presentado ninguna propuesta al Ayuntamiento.

Ante la voluntad de una apertura prematura, el consistorio advirtió que las visitas no se podrían llevar a cabo sin su visto bueno. En caso de que fuera así, señalaban, la empresa podría ser sancionada. La residencia está ubicada en un terreno de 10.473 metros cuadrados y ofrecerá 140 plazas residenciales y 20 para el centro de día.