Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El mandato pasado fue convulso para su formación en el Ayuntamiento de Tarragona. ¿En Común Podemos puede decir que ha dejado atrás de forma definitiva aquella mala situación?

«Estamos mucho mejor. Creo que nos hemos enmendado. Lo hicimos en la campaña electoral y la gente lo entendió, cuando lo más normal hubiera sido que nos hubieran metido un varapalo y nos hubieran enviado a casa. Pero hicimos un ejercicio de autocrítica y creo que este ha sido tan sincero que nos ha permitido llegar a estar en buena disposición ahora mismo. La gente de Podem y de Comuns tenemos claro que la única vía para que la izquierda transformadora tenga una posición fuerte en la ciudad es que vayamos juntos».

¿Está satisfecho con el trabajo que está realizando su grupo desde la oposición?

Siempre somos autocríticos y lo queremos hacer mejor. Pero estamos contentos de conseguir desarrollar nuestro programa electoral siendo sólo 2 concejales de 27. Con los resultados de la noche electoral, no pensábamos que tendríamos esta capacidad de incidencia que estamos teniendo sobre el gobierno. Creo que en políticas sociales, medioambientales, de vivienda y de movilidad estamos dejando una huella considerable. Y con el plano rastrillo, recuperando partidas presupuestarias del 2016 al 2023, hemos marcado una tendencia».

Esquerra defensa que es la única oposición real en el Ayuntamiento. ¿Cree que ustedes han sido demasiado benévolos con el gobierno?

Creo que ERC necesita auto-referenciarse porque no se lo mira nadie. Por lo tanto, necesita mucho hablar de sí mismo y ponerse en un escenario que toca poco de pie a la realidad. Lo que cuesta entender es que aprobaran unos presupuestos por dos carriles bici, los cuales todavía esperamos. No sé si hay algo más benévolo que eso».

¿Considera que el gobierno de Rubén Viñuales ha hecho un buen trabajo hasta ahora?

«El gobierno de Viñuales explica demasiados planes de futuro, pero le cuesta mucho encontrar planes reales. El problema es que no tiene un proyecto concreto de ciudad. En un gobierno de coalición se entiende, pero siendo un solo partido cuesta de entender. Hay muy poca comunicación entre departamentos y el alcalde ha tenido actitudes muy jerárquicas e individualistas. Cuando ha escuchado, le ha ido mejor. Es cierto que han tenido aciertos como invertir en compra de vivienda, ponerse a hacer un plan director de pisos turísticos o aprobar casi por unanimidad la ordenanza de terrazas».

Criticaron mucho la nueva política de zonas reguladas.

«La política de movilidad de este gobierno se parece poco a lo que haríamos nosotros. Con las zonas reguladas, nos encontramos un pim-pam-pum continuo. Vemos con alegría que escuchen las entidades vecinales o grupos de interés como la Plataforma Som Part Alta y acaben poniendo sentido común. Además, están aprobando una nueva fórmula de zonas reguladas sin tener un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Es como ponerse a hacer obras sin que haya un arquitecto».

Pedían más valentía con la ordenanza de la ZBE.

«Criticamos el tacticismo del gobierno. En políticas medioambientales, cuando haces tacticismo, gana la derecha. Por lo tanto, están comprando el relato del PP y Vox en vez de trabajar constructivamente para que la gente entienda que la Zona de Bajas Emisiones es necesaria por salud, para respirar menos contaminación».

A pesar de las desavenencias, han cerrado muchos acuerdos con el gobierno. ¿Cuáles destacaría?

«Los que tienen que ver con vivienda, por la emergencia habitacional que se vive en el país. Empezamos el mandato con unos noventa de pisos sociales y lo acabaremos con 450 de alquiler social. Sin embargo, a nosotros nos sigue faltando una concejalía de vivienda. Relacionado con eso, también se está trabajando en el plan director de pisos turísticos y el plan de usos de la Part Alta, así como en la creación de un equipo de inspectores. Por una cuestión histórica y de modelo de ciudad, y seguramente es muy personal, también destacaría el medio millón de euros para educadores de calle».

¿Está satisfecho con el grado de ejecución de los acuerdos?

«Uno siempre quiere más, pero me tranquiliza ver que se mueven cosas como reservas de crédito, contrataciones...».

¿Cree que Tarragona tendrá nuevo POUM antes de acabar el mandato?

«Nosotros empezamos a dudarlo, pero prefiero no tirar de bola mágica. Con el POUM hay más voluntad que capacidad y me preocupa. Es cierto que hacer un POUM es muy complejo, pero es que, además, los informes preceptivos no llegan. Estos son importantes para nosotros porque se tiene que estudiar la viabilidad económica, ambiental y social del POUM. Con respecto a las propuestas, no tenemos líneas rojas, pero sí que hay cosas que no nos gustan como el barrio tecnológico, donde hay riesgo químico y de inundabilidad. Tampoco nos gusta el pelotazo de CLH y la urbanización de lujo que quieren poner en Mas d'en Sorder no tiene sentido».

¿Qué probabilidad hay de que entren en el gobierno?

«No tenemos ninguna oferta. No hay conversaciones en este sentido».

¿Pero a usted le interesa un pacto de gobierno?

«Interés de estar en el gobierno no hemos tenido nunca. Lo hemos expresado por activa y por pasiva. Nosotros tenemos interés por políticas concretas. Somos gente seria y cuando hay que gobernar gobernamos. Yo dudo de que haya habido una oposición que haya gobernado tanto sin estar en el gobierno».

Han reiterado que no formarán gobierno con Junts. ¿Pero aceptarían hacerlo en minoría con el PSC?

«Lo que estoy seguro es que 12 suma menos que 9. Si nos ponen una propuesta sobre la mesa, hablaremos, como siempre. La suerte, como ha pasado con el POUM, los presupuestos o las tasas, es que quien acaba decidiendo son nuestras asambleas. Lo que sí que es verdad es que nosotros no entraremos en un gobierno para hacer lo que se está haciendo. No entraremos sólo por una silla».

¿Qué consejerías querría asumir ECP?

Nosotros no estamos por confeti y vamos al hueso. Estamos teniendo incidencia donde la tenemos que tener. En la actividad económica, en territorio, en ciudadanía, en cultura... A mí no me preocupa dónde, sino para hacer qué. ¿Es decir, mañana presentaríamos una oferta de estructura de gobierno donde nosotros estuviéramos? Yo no lo haría. Si un día nos la hacen ellos, nos la estudiaremos y quizás haremos contrapropuestas».

¿Existe interés desde Comuns, a nivel catalán y español, para que formeis gobierno con el PSC en el Ayuntamiento de Tarragona?

«Los partidos políticos siempre quieren estar en los gobiernos. Por lo tanto, es normal que las direcciones nacionales se metan. Desde un punto de vista partidista, si puedes estar en el gobierno e incidir, siempre es mucho mejor, pero hay otras condiciones. No es el qué, sino para qué».