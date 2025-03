Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unas 500 personas se han manifestado este sábado en Tarragona para clamar «lo suficiente» ante la acumulación de incidencias al servicio de tren. «Hemos llegado al límite de nuestra paciencia», han señalado desde la Plataforma por un Servicio Digno.

Lamentan que se hayan cronificado «la inseguridad, el caos y los retrasos» y exigen a las administraciones que resuelvan la «desinversión histórica» sin alterar el día a día de los pasajeros.

Manifestación en Tarragona para exigir mejoras al servicio de trenAriadna Escoda

«Nuestra vida depende de un medio que tendría que ser el futuro y se ha convertido en una condena», han lamentado en un manifiesto al final de la protesta, que ha arrancado en la estación y ha llegado a la Subdelegación del gobierno español.

Los usuarios han advertido que habrá nuevas movilizaciones si no hay mejoras inminentes.

Manifestación en Tarragona para exigir mejoras al servicio de trenAriadna Escoda

De las nueve movilizaciones simultáneas en toda Cataluña para pedir un servicio ferroviario «digno», cuatro se han concentrado a la demarcación de Tarragona. Desde la Plataforma Dignidad en las Vías, la portavoz Anna Gómez ha pedido que se ponga «el usuario en el centro» y ha reclamado que tengan la entidad en cuenta a la hora de tomar decisiones.

En esta línea, ha afirmado que el sistema ferroviario está «colapsado» y que no se debe únicamente a las obras que se están haciendo, sino que es un problema generalizado que afecta en toda Cataluña. Con respecto al plazo de dos años para mejorar el servicio, Gómez ha remarcado que los pasajeros no lo podrán soportar. «Dos años no es admisible porque ahora mismo la situación psicológica de la gente ha tocado fondo», ha lanzado.

Al mismo tiempo, ha indicado que se trata de una situación que se arrastra desde hace años, especialmente en la zona de las Tierras del Ebro. Así, ha señalado que en estos momentos la problemática se está extendiendo hacia las líneas R2Sud y R2Nord. Según Gómez, los usuarios de la R2Nord están viviendo el último año como «una bajada sin frenos y ya no pueden más». El malestar de los pasajeros se ha hecho evidente a su paso por delante de las instalaciones tanto del Gobierno como de la subdelegación del gobierno español, donde se han hecho unas pitadas sonoras.

En el manifiesto que se ha leído al final de la acción de este sábado, la plataforma ha advertido que si no hay «mejoras inminentes» no descartan futuras movilizaciones. En esta ocasión, la manifestación ha sido unitaria y simultánea en Tarragona, Lleida, Tortosa, Valls, Seguro de Calafell, Molins de Rei, Cardedeu, la Garriga y Figueres.

«Cuando no son las catenarias que caen, es culpa de la lluvia»

Los asistentes a la manifestación provenían de varios puntos del Camp de Tarragona. Todos con un atracón visible ante un servicio de tren que muy a menudo acumula retrasos y les altera la planificación familiar, laboral o académica. «La gente trabajadora quiere llegar a la hora», «Paneque, escucha, el pueblo se subleva» o «Ministro Puente, coge la Renfe» han sido algunos de los clamores que han resonado durante el recorrido.

Rosa, por ejemplo, ha relatado a la ACN que ella y su marido son usuarios frecuentes del tren desde hace décadas porque no tienen coche, «pero pasan los años y sigue yendo mal». «Cuando no son las catenarias que caen, es culpa de la lluvia», ha añadido, deseando que la manifestación «sirva para alguna cosa».

Cerca suyo, Mireia ha explicado que ella ha «perdido muchas horas» yendo a Barcelona a ver a la familia acumulando demoras al servicio. Ha lamentado que hace años que dura la problemática en las comarcas tarraconenses, «y quién no vive aquí, no lo entiende». En este sentido, ha puesto como ejemplo que «hay mucha gente que ha acabado perdiendo el trabajo» debido a los retrasos al transporte público.

También ha mostrado su malestar Conrad, que cada lunes va de Tarragona a Barcelona, «pero los trenes van tan llenos que muchas personas mayores tienen que ir sentada en el suelo». «Pasamos horas y horas porque los trenes paran a todas las estaciones», se ha quejado, mientras ha criticado que los tarraconenses se han sentido «tirados a los leones» con la reciente recuperación del servicio directo con Barcelona después de cinco meses de corte en Roda de Berà. Este usuario ha instado a los políticos a «mojarse el culo» para solucionar la situación.

Aparte de las incidencias a los servicios por término medio distancia y Alrededores, este sábado también ha habido quejas por el paso de trenes de mercancías por la línea de la costa. Un pequeño grupo de manifestantes han acudido a Tarragona disfrazados de aerosoles en llamas «porque el paso de mercancías es un peligro muy grande». Irene y la Jovita, disfrazadas las dos, han reprochado a Renfe y Adif que las obras en el corredor sur «se hayan hecho priorizando la industria en vez del transporte de usuarios».