El PP pide que los monumentos vuelvan a ser gratuitos para las escuelas de Tarragona

La portavoz del Grupo Municipal del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha pedido que los monumentos vuelvan a ser gratuitos para las escuelas de la ciudad. La consejera también ha reclamado que el transporte escolar sea gratis en autobús para la visita de los centros al patrimonio tarraconense para fomentar la estima y la identidad de los jóvenes. Los populares defenderán estas propuestas a través de una moción que se debatirá este viernes en el plenario municipal del mes de marzo.

Martorell ha explicado que el Ayuntamiento eliminó la gratuidad en el acceso a los monumentos a las escuelas de la ciudad en el 2021. «Muchas escuelas tienen dificultades económicas para asumir el coste del transporte y el acceso al patrimonio a sus alumnos. Eso hace que el patrimonio sea menos accesible y supone un empobrecimiento cultural que la ciudad de Tarragona no se puede permitir», ha indicado la portavoz.

El grupo popular ha defendido que la educación no se puede limitar sólo a las 4 paredes de un aula y que la experiencia directa desde los monumentos fomenta infinidad de valores entre los jóvenes. «Se fomenta la curiosidad, el espíritu crítico y el respeto a la historia entre los estudiantes. Y, por si no fuera lo suficiente, desarrollan un vínculo de unión y emocional con su ciudad», ha expresado Martorell. «Es una propuesta que no sólo es una inversión en cultura y en educación, sino que sea una clara apuesta por el futuro de Tarragona», ha manifestado la consejera.

Mediante la moción, el PP pide que se restaure la gratuidad a los monumentos municipales titularidad del Museo de Historia de Tarragona por los centros educativos de la ciudad y que se establezca un sistema de ayudas para el transporte gratuito en autobuses para las escuelas de Tarragona cuando realicen salidas escolares en los monumentos, museos o espacios culturales de la ciudad. Además, los populares proponen campañas de difusión por los centros educativos y evaluar la posibilidad de extender estas medidas a otras actividades educativas y culturales. «Nuestros jóvenes tienen que crecer con el conocimiento y el orgullo de su historia, de su ciudad. Tarragona tiene que educar, tiene que inspirar y tiene que dar oportunidad a todos sus jóvenes y en las escuelas», ha concluido Martorell.