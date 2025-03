El Festival Dixieland Tarragona programa cerca de 50 actos con artistas de 14 países diferentes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Festival Dixieland Tarragona volverá a llenar de jazz las calles y las plazas de la capital tarraconense del 24 al 27 de abril. La 30.ª edición contará con 46 actos, protagonizados por 28 artistas y músicos de 14 países diferentes. La programación incluye once propuestas surgidas de entidades de la ciudad y seis de los espectáculos programados son de pago.

Andrea Motis inaugurará el certamen con Temblor en el Dixie en el Teatro Tarragona. El artista retorna al festival y con el espectáculo explora una sonoridad diferente con una nueva formación. La Balkan Paradise Orchestra, Small River Dixie, la Pixi Dixi Band, Hot Dixie Power, By the Way Jazz, Raül Cid Trio, Swing Airlines, Windy Coast Band y Strómboli Jazz Band, son algunos de los nombres del cartel.

Con respecto al programa, la Balkan Paradise Orchestra actuará el sábado 26 a las 21 h en el Teatro Tarragona. Es una agrupación formada por diez instrumentistas de viento y percusión, la cual nació tocando en las calles de Barcelona en 2015. Con su último disco, Néctar, ya han actuado en escenarios de Suiza, Luxemburgo, los Países Bajos, Francia e, incluso, en «el icónico» Summer Stage del Central Park de Nova York. También la Jove TGN Big Band & Sheila Trujilo y Rambla Music Big Band darán un concierto a dos bandas el día 27 de abril en la Capsa de Música.

La consejería de Cultura lleva dos producciones propias al escenario. Por una parte, DansaDixie: The Feo's Experience & Cia, en el que La Im.perfecta «impactará» con un espectáculo en el Anfiteatro romano en el marco de la celebración de Tarraco25. Se trata de un espectáculo que casa dixieland y danza contemporánea fruto del encuentro entre el colectivo dansa La Im.Perfecta y el grupo de jazz popular The Feo's Experience. La pérgola del Serrallo será uno de los escenarios escogidos otra vez por músicos y bailarines del Dixie. Domingo 27 a las 12 h del mediodía, la TGN Big Band & Susana Sheiman ofrecerán un concierto que fusionará los mayores éxitos de la historia de la música con los ritmos del jazz, el rock, el swing y la música latina.

La música en la calle

La Small River Dixie, la Pixi Dixi Band, Hot Dixie Power, By the Way Jazz, Raül Cid Trio, Swing Airlines, Windy Coast Band y Strómboli Jazz Band, conjuntamente con las bandas foráneas, como Boozan Dukes o Gangé Brass Band, pondrán la música en los mercados, las plazas y calles de la ciudad. La clausura del festival está prevista con Namina & The Barbarians en el Anfiteatro después del tradicional Picnic dixie en los jardines del recinto con Gangbé Brass Band - venidos directamente de Benín.

La catalanobrasileña, Natàlia Miró do Nascimento -Namina- presentará su nuevo septeto The Barbarians, con músicos y músicas de extenso currículum en sus filas. Su último disco, La nuit, es un viaje de América a Europa en qué la música swing, Nueva Orleans, los Brasil más étnico y el cabaré desconstruido de Tom Waits, se encuentran con textos de Caterina Albert (Víctor Català) y Joan Fuster.