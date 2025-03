Adiós al 'mamotreto' del Miracle: el lunes empieza el derribo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La plataforma del Miracle de Tarragona se empezará a derribar el lunes 24 de marzo, según ha informado el consistorio. El espacio se inauguró en el 2001 y lleva doce años cerrado por problemas estructurales. Ahora, con la concesión de fondos Next Generation vinculados a un proyecto medioambiental para la recuperación y renaturalización de la playa del Miracle, el conocido popularmente como 'mamotreto' y sus 12.000 toneladas desaparecerán.

El coste de los trabajos de derribo es de 359.000 euros y las obras se alargarán durante cinco meses. Durante este tiempo el Ayuntamiento de Tarragona terminará el proyecto de renaturalización de la playa, que financiará y ejecutará el departamento de Costas del Estado.

Imagen de la plataforma del Miracle, que se derribará a partir del 24 de marzoACN

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmado que la zona «será un nuevo espacio verde natural para el goce de todo el mundo», y que lo preparan por la emergencia climática. «Si no actuamos, perderemos la playa de Miracle», ha asegurado. La demolición y renaturalización forma parte del proyecto GreenBelt'26, dotado con 4,2 millones de euros de los fondos Next Generation para intervenciones medioambientales en la ciudad y que se consiguieron durante el pasado mandato. Según las bases de la subvención las obras de escombro y la redacción del proyecto de renaturalización tienen que estar acabados antes de finalizar este año. Para la ejecución de la renaturalización no hay una fecha establecida.

El 'mamotreto' tiene unos 6.000 metros cuadrados y hace 150 metros de longitud. El piso superior es donde se prohibió el acceso en 2013, mientras que el inferior hace la función de aparcamiento. Desde este martes ya está prohibido aparcar con la intención que domingo no quede ningún vehículo por, lunes, empezar las obras. El consejero de Medio Ambiente de Tarragona, Guillermo García, ha explicado que la demolición se hará de manera controlada y progresiva de este a oeste con retroexcavadoras hidráulicas.

Todo ello obligará a reorganizar el tráfico durante los próximos cinco meses. Toda el tramo afectado del paseo y hasta el Fortí Sant Jordi estará cortado a los vehículos y tan solo lo podrá utilizar la maquinaria de las obras. Así mismo, un 25% de la playa larga también quedará cerrada al público. Por el qué hace a las 12.000 toneladas de estructura, principalmente de hormigón armado, el consejero ha apuntado que el 95% de los residuos se revalorizarán.

Una vez se haya eliminado la plataforma, quedará «una superficie plana a la espera de la renaturalización». Este proceso incluirá la retirada de los cimientos de la estructura, la recuperación del sistema dunar, la creación de zonas verdes de transición y el diseño y mejora de itinerarios de paso.