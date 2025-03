Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Resignación entre los usuarios de los trenes en la estación de Tarragona este lunes por los retrasos acumulados a lo largo de la mañana al día siguiente que se desconvocara la huelga de maquinistas. Sergi Martínez es uno de los viajeros que lleva más dos horas esperando. Viene de l'Aldea y ha bajado en Tarragona para coger un tren hacia Reus para asistir a una feria de turismo. «Es molesto y cansado esperar tanto rato para llegar a los sitios», ha afirmado a ACN.

Los convoyes de la R15 como los regionales hacia Madrid o Valencia han acumulado retraso de entre una hora y treinta minutos. Francesc Aixalà, otro usuario que venía de Barcelona, ha explicado que su tren ha salido con 40 minutos de demora. «Con la Renfe no se puede prever nada», ha lamentado.

Sergi Martínez lamenta que desde l'Aldea tienen pocos trenes y que salen cada dos horas. Esto sumado a los retrasos de esta jornada, ha complicado su movilidad y le ha provocado llegar tardíssim a la 2.ª edición de Turismarket, una feria que se celebra en Reus. «Me supone que los comerciales se tengan que esperar, un coste extra», ha lamentado.

También viene de l'Aldea Andreu, que en su caso va hacia Vic a estudiar. A pesar de que ha cogido la R16- dirección Barcelona- a la hora prevista, también se ha quejado del funcionamiento habitual de Renfe. «Tenemos un tren cada tres horas, si va con retraso necesito casi cinco para llegar a mi destino», ha asegurado.

Sofía Gutiérrez es otra pasajera que ha esperado con resignación su tren. Ella es de Zaragoza y habitualmente utiliza el regional que va hacia Madrid para volver hacia casa. «Salía a las 10.12 h y se retrasa hasta las 11 h, me supone perder tiempo de estudio», ha afirmado. La joven ha subrayado que nadie le haya dado explicaciones y ha reclamado que se los avise vía mensaje al móvil o por correo. «Voy mirando las pantallas y estoy alerta en la megafonía, pero si no lo estás, te pierdes», ha dicho.

Francesc Aixalà ha venido desde Barcelona. Su tren estaba previsto para las 8.50 h, pero no ha salido hasta las 9.30. «Dirección Girona pasaban muchos, hacia Tarragona no venían», ha aseverado. Como que está jubilado no le supone un descalabro esperar, a pesar de que reconoce que es un «problema» para la gente que trabaja. «Con la Renfe no se puede prever nada, cuando no es una persona que se tira a las vías, es un autobús que no está, siempre te encuentras con historias», concluye.