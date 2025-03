Ramon Franquès: «No tenemos que temer ir por la calle y que nos claven un cuchillo. No pasará»

Publicado por Creado: Actualizado:

¿Los últimos episodios de apuñalamientos en la ciudad preocupan? ¿O son casos aislados?

«Lo primero que hay que decir es que en todos estos casos hay una relación personal entre autor y víctima. No es en ningún caso un ciudadano que va por la calle y de manera aleatoria acabe con una lesión por arma blanca. Después, en estos episodios mezclamos también personas con consumo de tóxicos, enfermedades mentales y otros factores que nos dan estos tres hechos sucedidos en las últimas semanas».

¿Entiende que pueda generar alarma o miedo entre la ciudadanía?

«Sí, aunque tenemos que enviar un mensaje de calma y tranquilidad. Hechos como estos tenemos a toda la ciudad, no sólo en los barrios de Ponent. Pero se da la coincidencia que han pasado en la vía pública y han sido vistos. Y eso puede ser interpretado como una situación de peligro que nos puede afectar en todos. Pero todos son casos de interrelación personal entre conocidos. No nos tiene que dar miedo que iremos por la calle y acabaremos con un cuchillo clavado en la espalda. No pasará».

¿Los casos se han resuelto?

«Los tres casos se han resuelto, sí. Dos de los autores fueron detenidos y el tercer caso es que no fue ni un hecho delictivo. Una persona se acabó clavando un cuchillo a sí mismo».

¿Más allá de los casos de apuñalamientos, qué índice tienen de resolución de las denuncias que llegan a la comisaría?

«Casi el 40% de los hechos delictivos, como un robo violento, se resuelven. Hablo de hechos individualmente, porque estoy seguro de que el 90% de los autores que cometen estos hechos acaban detenidos, ya que en muchos casos no cometen sólo un hecho así».

¿Cómo se está combatiendo esta multirreincidencia?

«Cuando hablamos de multirreincidencia, hablamos de casos leves que no acaban de ser solucionados. Estamos hablando de hurtos o de robos de menos entidad. Que genera una percepción de inseguridad. No tenemos este problema con los hechos delictivos graves. No hay homicidas multirreincidentes. En los casos de los leves, podemos tener personas con 40 y 50 antecedentes policiales.

Los conocemos, sabemos su vida. El objetivo es acabar retirando a esta persona de la vía pública, pero judicialmente es complicado. Llevamos mucho retraso con los juicios. ¿La solución es más policía? No. La policía ya lo ha detenido 40 veces. El problema es que el sistema judicial o penitenciario no acaba dando solución al problema».

¿Cómo ha arrancado el 2025 a nivel de delincuencia?

«En Tarragona, los primeros dos meses han bajado un 10% los hechos delictivos con respecto al año pasado. Un ejemplo son los robos con fuerza en domicilios, que han bajado muchísimo».

¿Qué hechos delictivos han aumentado?

«Las estafas es un caso que ha subido. Aquí también tenemos que tener en cuenta que, en muchos casos, si nosotros no vamos detrás, a lo mejor nadie denuncia según qué hechos. Vamos nosotros detrás de la gente para perseguir los delitos y que no pasen.

Es decir, la facilidad que nosotros damos para poner una denuncia va en nuestra contra estadísticamente hablando. Pero al final es un bien para la seguridad. No podemos pensar en el presente, sino en hacia dónde vamos».

¿Puede ser el caso de las agresiones sexuales, no?

«Sí, la conciencia social depende qué temas también juega un papel clave. Te pongo un ejemplo, si yo quiero reducir un tercio los delitos a la ciudad, tengo una medida muy fácil. Cerramos la comisaría por la tarde y sólo cogemos denuncias por la mañana. Con eso puedo reducirlas un 30%. Si no fomento la denuncia, si no pongo facilidades, la cifra negra aumentará, pero, estadísticamente, ya me irá bien».

Problema de espacios

¿Cómo valora la voluntad del Govern de aumentar la plantilla del cuerpo?

«Desde el 2008 se ha ido creciendo y hay un problema de espacios. Confiamos en que el nuevo aumento se hará. Al final, si en Cataluña éramos 6 millones de habitantes y ahora somos 9 es evidente que tiene que haber un crecimiento a los servicios públicos de policía. Creo que nos ayudará a combatir la percepción de inseguridad. Es positivo también la reapertura de la comisaría en las Gavarres. Ya que lo tenemos, aprovechémoslo.

¿Qué les perjudica a la hora de cambiar esta percepción?

«Esta visión nos viene perjudicada por dos factores. Primero por noticias falsas y sensacionalistas. Les redes sociales a veces nos juegan muy en contra. Intentamos hablar mucho y vernos con vecinos para explicar todo lo que hacemos y que conozcan la realidad. El número de homicidas en la ciudad es de 0 o 1 en un año. No podemos comparar Tarragona con Colombia».