Una investigación pionera sobre la regulación jurídica del hidrógeno, liderada por la Universidad Rovira i Virgili (URV), determina que, al tratarse de una economía emergente, presenta riesgos, incertidumbres y barreras reguladoras que podrían obstaculizar su desarrollo sostenible.

El estudio ha identificado inconsistencias normativas que afectan en la cadena de valor del hidrógeno y dificultan su desarrollo a escala europea, y ha examinado los obstáculos legales que impiden la integración efectiva del hidrógeno en los planes nacionales de energía y clima y los sistemas de certificación existentes y su adecuación para facilitar un comercio internacional de hidrógeno sostenible y equitativo.

«El hidrógeno está llamado a ser un elemento clave en la transición energética, pero su despliegue a nivel global, europeo y estatal todavía está condicionado por barreras jurídicas», apunta el estudio, cuyos resultados se han publicado en el Journal for European Environmental & Planning Law.

Los investigadores han detectado además, barreras legales que dificultan la valoración de residuos, la eficiencia de los recursos y el uso sostenible del agua en la producción de hidrógeno renovable, y han evidenciado la necesidad de contar con una regulación transversal que permita espacios experimentales para la innovación legal y la integración sectorial.

El estudio forma parte del proyecto THERESA (Training for Hydrogen Economy-baseed Renewable Energy Society in the Anthropocene), la primera red europea de investigación doctoral sobre la regulación del hidrógeno, y ha contado con la colaboración de las universidades de Groningen (Países Bajos) y de Finlandia Oriental.