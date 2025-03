Tercer apuñalamiento en los barrios de Ponent en menos de un mes

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Ya son tres los apuñalamientos vividos, en menos de un mes, en los barrios de Ponent de la ciudad. El más reciente tuvo lugar el lunes por la tarde en Torreforta, donde un hombre de unos cuarenta años fue agredido con un arma blanca por un individuo encapuchado mientras paseaba con su pareja. El asaltante trató de robar a la víctima un Bolso y, al resistirse, la apuñaló en el cuello, hiriéndola de gravedad.

El herido fue trasladado inicialmente al CAP del barrio de la Granja y posteriormente al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde está ingresado aunque su vida no corre peligro. Los Mossos d'Esquadra investigan si se trata de un robo con violencia, pero no descartan otra posible hipótesis. El agresor todavía no ha sido detenido.

Esta agresión se produce doce días después del último apuñalamiento en la ciudad, que tuvo lugar en Campclar. Cuatro días antes, el mismo barrio había sido el escenario de otro navajazo. La situación genera preocupación entre los vecinos de la zona, que reclaman una «mayor presencia policial en las calles». A muchas personas les da miedo salir a la calle. La población se siente insegura e indefensa, mientras que muchos delincuentes disfrutan de impunidad», afirma Lilian Fernández, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT).

Por su parte, la Guardia Urbana ha puesto en marcha un plan de acción para incrementar la seguridad en los espacios públicos de Tarragona. Este plan se basa en una planificación anual de varios dispositivos policiales que se desarrollarán en puntos concretos y estratégicos de la ciudad y que cuentan con el apoyo de los Mossos d'Esquadra. Los tres primeros dispositivos se han llevado a cabo en torno a Battestini y el parc de la Ciutat, a los alrededores de la calle Orosi y a la zona del parque de les Granotes y Anfiteatro. Durante estos primeros meses del año, informan, se ha incrementado la presencia policial en estos puntos, tanto de Guardia Urbana como de los Mossos.

Además, afirman, la coordinación permanente entre los cuerpos policial es «vital». Por este motivo, explican, durante el año se seguirá la misma estrategia de colaboración para llevar a cabo diferentes operativos en toda la ciudad, tanto en el centro como en los barrios. El último tuvo lugar el pasado 14 de febrero en el barrio de Campclar. Este acabó con tres detenidos, 12 identificados. También se intervinieron 112 papelinas con monodosis de hachís, 450 euros de billetes fraccionado y se puso una denuncia por tenencia de sustancia estupefaciente.

Incremento de agresiones

Según datos del Ministerio del Interior, la criminalidad en Tarragona aumentó un 5,3% en 2024 con respecto al 2023. Uno de los incrementos más notables es el de los delitos de lesiones graves y menos graves, entre los cuales se encuentran los casos de agresiones con arma blanca. Estos sufrieron un aumento considerable, pasando de 61 casos a 90. Los otros delitos más repetidos son los hurtos con 3.503, y las estafas informáticas, con 929.