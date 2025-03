La Caixa y Adrià impulsan un curso de gestión para restauradores en el territorio

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

CaixaBank y Ferran Adrià, con elBullifoundation, impulsan estos días un curso de gestión financiera para los restauradores del territorio tarraconense. El objetivo del programa, según sus organizadores, es que las pequeñas empresas que son los bares y restaurantes «duren el máximo de tiempo posible».

«El curso tiene una agenda muy apretada y tenemos confirmados unos 500 asistentes en los diferentes talleres y charlas que haremos estos días», explicó Josep Maria Gonzàlez, director territorial de Cataluña de CaixaBank. El programa dura hasta mañana y pasará por Reus y también el Vendrell. La sede central del curso es el Palacio de Congresos de Tarragona, donde ayer se llevaron a cabo las primeras jornadas. «El 90% de los restauradores no hacen un presupuesto. Eso, en los tiempos actuales, es impensable. Hay una gran cuestión económica a mejorar en el sector», expuso a Adrià.

Según el cocinero, a su gremio hay poca visión y comprensión de las finanzas. «Hacer un balance les da miedo. Nunca se ha hablado de dinero. Si no has hecho estas cosas durante muchos años, hacerlo cuesta. La gente joven ya es más consciente de que tiene que hacer números», comentó el gastrónomo. «El sector ha cambiado mucho, a nivel de condiciones laborales sobre todo. Y se tiene que seguir transformando. Con paciencia, no se hará en dos días», apunta a Adrià.