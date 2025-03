Salvador Balcells: «Creo que en la Barcelona de 1880 había sociedades femeninas secretas»

Publicado por Creado: Actualizado:

La trama principal de la historia se basa en un hecho real: una estafa colonial que tuvo como resultado más de un centenar de muertos y miles de afectados.

«Sí, es el caso de un personaje muy curioso, el marqués de Rays, nacido en la Bretaña, que afirma ser propietario de unos terrenos muy grandes a Oceanía, y les quiere convertir en una colonia que se llamará Nueva Francia. Contacta con accionistas para el desarrollo de la colonia y colonos que vayan a vivir.

Embarca en el proyecto varios países, aunque la mayoría de colonos serán italianos que se lo venden todo para ir a aquellas tierras. Y, como en Francia ya empiezan a sospechar que aquello no es agua clara, el marqués traslada la empresa a Barcelona».

En esta historia conoceremos la pareja de detectives protagonista, Pere y Coia, a dos reusenses que abren su agencia de investigación mercantil a Barcelona. Coia, que para la época en que todo sucede (en 1880) tendría que ser secundaria, toma el protagonismo. ¡Qué mujer!

«Coia es una feminista avant la lettre, un poco avanzada a su tiempo, aunque pienso que es bastante probable que hubiera otras mujeres como ella. Es hija de un notario reusense, un señor muy progresista, a quien se le muere el hijo.

Entonces, da a la hija la oportunidad de formarse, dándole los conocimientos que habría tenido el chico. Eso hará que se rebele un poco contra el mismo padre y contra el papel de la mujer. En la agencia de detectives que tiene con Pere trabajarán los dos y, de hecho, el negocio lleva el apellido de los dos: Rosich-Pibernat».

En Barcelona Coia se hace de una asociación femenina secreta, Atalanta.

«En aquella época las sociedades secretas eran el pan de cada día. La más conocida era la Masonería, pero había otros. Yo no encontré ninguno femenino y esta es ficticia, pero no hay ningún motivo que me haga pensar que no hubiera. Atalanta, de todos modos, es como una especie de tertulia femenina de mujeres progresistas, que intentan influir en la sociedad sin darse a conocer».

Mujeres de la burguesía, claro...

«Sí, de hecho las das de la clase obrera, lo único que podían hacer era sublevarse contra la situación que se vivía en aquel momento. En la novela explico el caso de la revuelta obrera en la fábrica Morell y Murillo, que también es real. En este episodio, quien encabeza la revuelta son las mujeres».

Otro eje importante de la trama es el papel de la prensa de la época, y de un personaje real, Valentí Almirall.

«En aquella época en Barcelona había muchos diarios. Mucha prensa era de partido, pero también había que no lo era. Así y todo, había dos tendencias. Por una parte, la prensa conservadora, con El Correo Catalán como uno de los ejemplos más claros y, de la otra, la prensa liberal, entre los cuales estaba el Diari Català de Valentí Almirall.

Fue el primer diario en catalán que se hizo en Barcelona después de casi cien años, pero al final Almirall acabó cerrando, supongo que a causa de las sanciones y los cierres ordenados por el Gobernador Civil».

La estafa del siglo es la tercera entrega de la serie de novelas de Pere y la Coia. Ahora que ya les tenemos instalados en Barcelona, con una empresa que, gracias a casos como estos, se ha hecho conocida y tiene prestigio, cuento con que vendrán nuevas entregas...

«Probablemente, sí. La idea es darle continuidad y, de hecho, al final de esta misma novela ya se intuye. Tenemos la pareja de detectives al cabo de un año, con la Coia, que no quería tener hijos para evitar interferencias en su proceso profesional, molestada.

Y seguramente la agencia prosperará y contratará nuevo personal. Y es bastante probable que la profesión de detective, que en esta novela todavía no está regularizada, acabe estando sometida a alguna ley o normativa».