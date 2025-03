Dos cámaras y un solo objetivo

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El pasado miércoles se inauguró en el Refugio 1 del Moll de Costa la exposición Un Port, dues mirades, una propuesta fotográfica que es, a la vez, un juego entre dos artistas de larga trayectoria. Los autores de las instantáneas son Ram(on) Giner y Albert Porres, fotógrafos y amigos, que decidieron hacer una incursión artística en el recinto portuario y retratarlo con total libertad, siendo fieles cada uno a su estilo.

El resultado es un conjunto de fotografías que muestran este recinto, que por norma está cerrado al público, desde dos perspectivas bien diferentes. Y no sólo por el color de las imágenes -Giner dispara en blanco y negro y Porres da el máximo protagonismo al color– sino también por lo que han querido ver.

«No pactamos nada, cada uno hizo lo que quiso. En mi caso, por ejemplo, fue curioso comprobar que no hice ninguna foto en el agua ni en los barcos: trabajé todo el rato de espalda al mar», explica Ram(on). Porres, por su parte, subraya que desde un buen principio trabajó con un propósito: «Hice una mezcla de fotografía documental y artística, pero escogiendo imágenes que fueran amigables, simpáticas, que mostraran las instalaciones industriales de manera alegre».

En lo que sí que coinciden los dos es en las sensaciones que experimentaron trabajando en un recinto que los dos califican de «monumental». Aquella zona del Port, apunta Porres, «es otra dimensión donde todo lo que hay es inmenso». Eso, explica Giner, hace que «cuando entras tengas que encontrar tu espacio, tu metro cuadrado donde instalarte, y desde allí ir fotografiando todo aquello que te interesa sin que te despiste la gran cantidad de cosas que te rodean».

Para afrontar el reto, detalla Giner, trabajó «con el espíritu de no ir a buscar nada en concreto: como cuando vas a las rebajas, que si ves alguna cosa que te interesa, te la compras, pero si no, no te marchas frustrado».

Otro punto en común de los dos fotógrafos –que se confiesan amigos de hace muchos años– es que, tal como señala Porres, los dos son «locos de la fotografía». También coinciden en afirmar que, en esta exposición, «los trabajos, a pesar de ofrecer visiones diferentes, se complementan a la perfección».

Giner y Porres ya trabajaron juntos en el 2019 en un proyecto, PAQMØ, que recopilaba lugares de la Part Alta de Tarragona. Un Port, dues mirades se podrá visitar en el Refugio 1 del Moll de Costa de Tarragona hasta el 27 de abril.