Cala Romana, playa Llarga y Boscos, contra el albergue juvenil: «No queremos turismo de borrachera»

La Federación de Asociaciones de Vecinos Este de Tarragona (FAVE) se muestra «totalmente contraria» a la creación de un albergue juvenil en la Ciutat de Repòs i Vacances. La federación, creada hace pocos meses, aglutina a los vecinos de los barrios Boscos, Cala Romana y playa Llarga. «Somos unos cuatro mil vecinos. Decidimos salir de la federación de Llevant y crear la nueva organización», explica J.Samitier, presidente de FAVE.

«Tenemos un gran recinto con muchos metros cuadrados entre los barrios. Y consideran que lo mejor para el barrio es un albergue. No queremos turismo de borrachera cerca de nuestras urbanizaciones», indica el presidente. «No encontramos que sea el lugar donde tener 300 jóvenes de 18 a 25 años», añade.

Según los vecinos, el proyecto no aportará «nada» a los barrios. «Nos preocupa que el gobierno municipal esté de acuerdo con este proyecto porque durante la campaña se mostraron en contra», dicen. Los residentes consideran que el proyecto de la Generalitat ha menospreciado sus necesidades «reales», que ven desatendidas. Estas son, según los vecinos, equipamientos deportivos, centros de atención, centros educativos y residencias de personas mayores.

«Entendemos que antes pudiera haber diferencias y dificultades entre el Ayuntamiento y la Generalitat porque eran de partidos diferentes, pero ahora no. No comprendemos porqué continúan adelante con un proyecto de Esquerra Republicana», explica el presidente. El proyecto incluye la creación de un centro cívico en la antigua Ciutat de Repòs i Vacances. «Es una buena noticia y lo necesitamos. Pero no es una gran alegría, no al lado de un albergue. Lo que ya tenemos en Monnars funciona muy bien», sentencia el presidente.

De la Part Alta a Llevant

Además, los residentes en los barrios cercanos a la antigua Residencial proponen que el espacio acoja el Parador Nacional proyectado en Tarragona. «Creemos que puede encajar. Se trata de dar un beneficio para la ciudad y para los barrios», exponen los vecinos. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se han ofrecido dos posibles ubicaciones al ministerio de Turismo: Ca l'Ardiaca y el espacio que ocupa actualmente el Conservatorio de Música, en la calle Cavallers.

Posibles movilizaciones

Con todo, los vecinos aglutinados en FAVE piden reunirse con el Ayuntamiento y tratar estas propuestas. «Si la situación sigue igual no descartamos movilizaciones u otras acciones», dice el presidente. La previsión de la Generalitat es que las obras del albergue juvenil arranquen este marzo. La inversión total del Departamento de Derechos Sociales será de 15.280.155,15 euros.