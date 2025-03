Tarragona llora la muerte del Rey y la Concubina

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Es martes y Tarragona está de duelo. El lunes, el Rey Carnestoltes y su Concubina fueron sentenciados a la condena más absoluta. Como consecuencia, esta mañana los desfiles llenos de colores y resplandor han sido sustituidos por un desfile fúnebre que ha llorado la muerte de Sus Majestades por las calles de la ciudad. Ahora son casi las seis y la cola delante del Antiguo Ayuntamiento es cada vez más larga. El Campanario de la Catedral suena, pero nada cambia. Parece que los difuntos llegan tarde a su funeral, aunque ya hace un rato que los gemidos del interior atraviesan las paredes. Finalmente, la fila se mueve y el primer grupo es recibido con un fuerte olor de incienso y los Ninots, plantados en el patio central del edificio horas antes de ser convertidos en ceniza.

Una Guardia Civil identifica y registra a los asistentes. «Agente, lo único que llevo son las bragas, que hoy me las he puesto», exclama una señora animada. El público es conducido hacia una de las salas, y dos niñas que todavía llevan el uniforme de la escuela susurran entre ellas, sin entender qué está pasando. Dentro, la Concubina ocupa el ataúd que preside la cámara y detrás de la familia llora estridentemente su muerte. «Mírala, qué bonita. Parece que todavía sonría», dice el padre de la difunta, que, efectivamente, no puede aguantarse la risa.

Después de despedirse de la Concubina, llega el momento de visitar el cadáver del Rey, que este año casi no cabe dentro del féretro. «Hace cara de no haber roto un plato», lamenta uno de los llorones. «Pero ¡culos sí que rompió!», añade. Parece que el futuro rey tendrá que batallar por el trono, ya que resulta que el difunto se ha encargado de dejar un puñado de descendencia. «¡Es el hombre de mi vida!», ¡No! ¡Es el mío, estoy embarazada!», «¡Yo también!», braman los amantes del monarca. Mientras estos se pelean, los visitantes son escoltados fuera de la sala. «Era todo en broma», explica una madre a su hija pequeña, que parece alarmada. «Son el rey y la reina de Carnaval, que hoy se acaba», añade. Y así fue, Sus Majestades fueron quemados en la plaza de la Font aquella misma noche. Momentos después, el Campanario de la Catedral indicaba la entrada a la Cuaresma. Hasta la vista, Carnaval, ha sido un placer.