Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Tarragona critica la gestión ineficiente del equipo de gobierno del PSC delante del sobrante de más de 1,4 millones de euros de los patronatos de Deportes y Turismo y del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST). La portavoz del Grupo Municipal, Maria Roig, ha lamentado que «todo este dinero irá a los bancos para enjugar deuda y no se podrán reinvertir a mejorar el día a día de la ciudadanía. No entendemos de qué sirve tener presupuestos de récord si no nos gastamos el dinero para el que iban destinados».

El remanente más alto es el del IMSST con un sobrante de casi 855.000 euros. La consejera de ERC y miembro del Consejo Rector del IMSST, Gemma Fusté, ha criticado que «buena parte de este dinero es sobrante corresponden al gasto de personal. No entendemos cómo puede sobrar tanta partida de aquí. Dudamos que no hagan falta más trabajadores sociales, integradores o técnicos que ayuden a tramitar las ayudas que puede solicitar la ciudadanía». Sobre personal, Fusté ha recordado que el año pasado Esquerra ya denunció que el equipo de gobierno recortaba, por ejemplo, el Servicio de Intervención Socioeducativa del IMSST con menos técnicas. La consejera republicana ha lamentado que el incremento de presupuesto en Servicios Sociales de 800.000 euros «ha quedado en nada y sólo ha servido para llenar titulares».

Con respecto al Patronato de Deportes el remanente ha sido de 255.000 euros, mientras que la del Patronato de Turismo, de cerca de 340.000 euros. ERC insiste en la necesidad de gestionar de manera eficiente los recursos públicos para que tengan una incidencia positiva en la ciudadanía. «El Ayuntamiento y sus organismos autónomos tienen que ser cuidadosos con el dinero de la gente y destinarlos a las necesidades reales», critica Roig, quien subraya que este año se han repetido los 1,4 millones de euros sobrantes del 2023. No puede ser que el gobierno de Viñuales no haya aprendido nada del ejercicio anterior. Hace falta una planificación más adecuada», añade. Al mismo tiempo, la portavoz recuerda la subida de impuestos injustificada del 2024: «Esta situación demuestra que el aumento de la presión fiscal era del todo innecesaria».