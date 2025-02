Viñuales confía en que el Govern aportará más mossos a Battestini

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

«Tarragona tiene que ser una de las ciudades más beneficiadas de este aumento de efectivos de la policía autonómica». Así de claro se muestra el alcalde Rubén Viñuales, quien confía en que el acuerdo presentado esta semana entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno estatal tendrá consecuencias «muy positivas» en la ciudad. «Tenemos proyectos muy importantes a nivel policial como la comisaría conjunta de Battestini, a una zona muy céntrica. Tiene que haber agentes por eso», expresa Viñuales. «Pasar de 18.000 a 25.000 mossos es una buena noticia. Habla muy bien de las relaciones bilaterales», añade el alcalde.

Por otra parte, el acuerdo entre las dos administraciones contempla la apertura de una sesentena más de juzgados a territorio catalán. «Es importante, además, en este caso, que el partido judicial del Vendrell pueda tener un par de juzgados de lo penal, que ahora no tiene, porque se acumulan todos en Tarragona. Eso todavía satura más los tempos de tramitación de cualquier procedimiento penal. Y hablo con conocimiento de causa porque es en lo que me he dedicado toda la vida», sentencia Viñuales.

Otro punto del acuerdo es que la Generalitat tenga plena competencia para convocar, formar y nombrar a los funcionarios de la administración local. Se trata de los secretarios, interventores y tesoreros. Una medida ideada sobre todo por los ayuntamientos pequeños de Cataluña. «Nosotros, como ayuntamiento grande, no tenemos esta problemática. Pero como vicepresidente primero de la Diputación sí que veo este problema a menudo. No tenemos por desgracia en Cataluña tradición de opositores y opositoras a Intervenciones Generales o Secretarías, eso es un problema muy serio», explica Viñuales. «Eso tiene que ayudar también a que puedan desarrollar los ayuntamientos sus proyectos porque sino acaban muertos», concluye el alcalde.

Prioridad para Isla

En la misma línea se expresó ayer el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. «La colaboración con voluntad de acuerdo siempre da más beneficios que las dinámicas de confrontación», remachó al presidente. Sobre la ampliación de la plantilla de Mossos, Illa reiteró que la mejora de la seguridad es una «prioridad» del Govern y que la afrontarán «de cara y sin esconder la realidad».

Desde la comisaría de los Mossos d'Esquadra en l'Hospitalet de Llobregat, donde «agradeció» el trabajo de todos los cuerpos policiales del país, el presidente de la Generalitat recordó que la seguridad es el derecho de cualquier ciudadano de Cataluña a «vivir tranquilo y con confianza» y que la prioridad del Govern es garantizar este derecho. «Quiero ser claro. No dejaremos ni un barrio, ni un pueblo, ni una ciudad desatendida en materia de seguridad y garantizaremos la convivencia», destacó. Para conseguirlo, Salvador Illa destacó que la fórmula pasa para tener «más Mossos y más juzgados», dos de los acuerdos alcanzados con el Estado, y para trabajar huyendo «del ruido y la demagogia» porque la seguridad «pide rigor y medidas concretas».

Aparte de mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía, Illa señaló que el incremento de la plantilla de los Mossos de aquí a 2030 permitirá asumir con plenas garantías las competencias de seguridad en puertos a y aeropuertos.