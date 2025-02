Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Universidad Rovira i Virgili, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) y con el apoyo del Instituto Municipal de Educación de Tarragona, organiza la 14ª edición de FIRST® LEGO® League en la demarcación de Tarragona.

Este año los torneos FIRST LEGO League Challenge (de 10 a 16 años) y FIRST LEGO League Explore (de 6 a 9 años) tendrán lugar este sábado 1 de marzo en las instalaciones Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Participarán en total 359 jóvenes organizados en 48 equipos procedentes de 19 centros educativos y entidades de la demarcación: 219 competirán en la categoría FIRST LEGO League Challenge y 140 lo harán en la modalidad FIRST LEGO League Explore.

La FIRST LEGO League es un acontecimiento en que la ciencia, la tecnología y la diversión son protagonistas a la vez que promueve entre la juventud el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, experimentación y diseño creativo, los valores del trabajo en equipo y la capacidad emprendedora. Los participantes tendrán que pensar y resolver problemas reales a través de la investigación científica y, aparte, superar pruebas con el uso de un robot construido y programado por ellos mismos.

El reto SubmergedTM

FIRST LEGO League desafía cada temporada a los jóvenes a resolver problemas del mundo real mediante las oportunidades que ofrece la ciencia y la tecnología. En esta edición, el Desafío SubmergedTM se centra en los océanos y fondos marinos.

Mediante el pensamiento creativo y la tecnología LEGO® los participantes han trabajado durante meses en un Proyecto de Innovación y en el Diseño y Programación de un robot LEGO® desarrollando hábitos de aprendizaje, valores y habilidades de trabajo en equipo para defender un proyecto de innovación y para diseñar, construir y programar un robot que compite para superar el número mayor de misiones.

Un año más, los niños y niñas de entre 6 y 9 año tienen su espacio destacado en el programa: FIRST LEGO League Explore. Este año el desafío los lleva a elaborar un pequeño trabajo de investigación en que desarrollan una solución al desafiamiento planteado y preparan un póster de equipo con el resultado de la investigación. Además, programan y construyen una maqueta programable basada en piezas LEGO® Education WeDo, definida y elaborada en su totalidad por el propio equipo, que sea capaz de superar algún reto definido por el equipo sobre la temática. El día del torneo compartirán sus ideas, la maqueta y lo que el equipo ha aprendido, delante de un grupo de científicos.

Los participantes más mayores de FIRST LEGO League Challenge se convierten en esta ocasión en científicas, ingenieras y artistas y piensan como tal para elaborar un proyecto de innovación en lo que identifican una actividad que los apasiona, exploran las formas las personas comparten sus intereses en que, piensan formas creativas hacerlo utilizando las artes como guía, y diseñan y crean una solución para ayudar a las personas a aprender sobre sus pasiones. Además, diseñan, construyen y programan un robot autónomo utilizando la tecnología de LEGO MINDSTORMS para resolver sobre un tablero oficial el mayor número de misiones propuestas.

Muchos de los equipos participantes en FLL Tarragona-Reus ya han superado una fase previa, denominada microFLL. Se trata de torneos internos que se organizan en las escuelas provincial para escoger a los representantes.

Con el objetivo que se convierta en un acontecimiento territorial, la suyo se alterna cada año entre Tarragona y Reus. El torneo cuenta este año con el apoyo de los ayuntamientos de Tarragona y de Reus, de la empresa IDIADA y de la Diputació de Tarragona.

La Asociación Ingeniera Soy es la entidad encargada de impulsar FIRST LEGO League en el Estado español. En conjunto, se celebran torneos clasificatorios en 29 ciudades con la participación de más de 1.350 equipos y 11.000 participantes.