Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué preparan Saül Garreta y Maria Santos?

«Un proyecto de ciudad estimulante y con mirada metropolitana».

¿Por qué han decidido dar el salto a la política local?

Saül Garreta: «Tengo dos almas y me gustaría combinarlas. Por una parte la profesional, no podré nunca dejar de ser arquitecto y urbanista. Pero también tengo el gusano de la política, de la función pública. He estado dos años presidiendo el Port, he sacado lo mejor de mí mismo y ahora quiero seguir trabajando por el bien común de nuestra ciudad».

Maria Santos: «Tengo una vida profesional muy activa, me dedico al desarrollo de negocios y que las empresas funcionen. Yo empiezo en la política porque un día me dijeron que para que las cosas pasen, las tienes que hacer tú. O haces política, o te la hacen. Pau Ricomà me propuso hace cuatro años entrar en la lista por unos motivos que no son los que más ilusión me hicieron. Tampoco me veía en política municipal. Pero después de implicarme bastante en el partido, ver que las cosas que dices pueden incidir y pasan cosas, aparece la posibilidad de entrar seriamente en política municipal. Esto va de equipo... y queremos que Tarragona mejore».

¿Cómo harán mejorar Tarragona?

«Podemos decir que no dejaremos a nadie atrás. Tenemos que animar con discursos progresistas que no señalen a enemigos comunes. Tenemos que demostrar que hay un futuro, y no simplificaremos la realidad a un blanco o negro, buenos o malos. Estamos en el Camp de Tarragona, un lugar único, con industria, empresa, universidad... El proyecto de ciudad que presentaremos próximamente tiene en cuenta estas realidades diversas y ricas de nuestro territorio».

¿Qué le dirían a la ciudadanía?

(S.G): «Que queremos cubrir de la mejor manera las necesidades vitales de todo el mundo. No vamos en contra de nadie ni dejaremos a nadie atrás. Tenemos que diseñar nosotros en qué tipo de ciudad y de territorio queremos vivir. Porque si no, nos lo diseñarán desde fuera. Tenemos vocación de servicio público, pensamos que lo podemos hacer bien y venimos con ganas de dar un servicio real que marque la diferencia».

(M.S): «Les diría que les necesitamos. Un director de orquesta puede ser buenísimo, pero si no tiene músicos tiene un problema. Estamos aquí porque creemos en la Tarragona del presente y del futuro, y la queremos cocrear. Queremos hacerlo con la ciudadanía. Nosotros no somos políticos, somos parte de la ciudadanía que quiere hacer cosas por y con la ciudadanía».

¿Qué les diferencia de otros proyectos de ciudad?

«Nosotros no queremos perpetrarnos en la silla. Venimos con un proyecto para revolucionarlo todo y no debemos nada a nadie. Actuaremos localmente pero pensaremos globalmente»

Los dos dieron apoyo a la candidatura de Militància Decidim. En cambio, ningún miembro del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento lo hizo. ¿Hay tensiones dentro de ERC en Tarragona?

(MS) «Puede haber cierta tensión. En su momento cada uno escogió su opción y después se ha hecho ciertas cosas sin contar con la Sede Nacional. Aquí está la fricción, no tanto en sí hay una o dos candidaturas, sino en cómo se han hecho estas cosas. Todos tenemos claro que vamos a sumar, de eso se trata la política municipal».

(S.G): «Cuando hay confrontación de ideas y proyectos siempre hay roces. En Tarragona hay base y hay amistad, y todo esto se arreglará. Somos un único partido. Diferentes corrientes, pero un único partido. Estamos de acuerdo en el 90% de las cosas, y hay un 10% que no, y eso es bueno. Si queremos ser un partido de gobierno como ya hemos sido y queremos volver a serlo tenemos que ser lo más parecido a la sociedad posible, y la sociedad es diversa. Lo que nos preocupa a todos al final es Tarragona».

¿Les sorprendió la presentación de Xavi Puig como candidato a alcaldable de ERC, con Maria Roig como segunda?

(M.S): «No nos lo esperábamos. Fue una continuidad del legado de Pau Ricomà, y quizás este legado lo tenemos que romper, porque hay gente que no está contenta. ERC tiene que tener presente qué es lo mejor para Tarragona y cuál es la alternativa a Viñuales y el PSC. Tenemos que recuperar la alcaldía y las herramientas para hacerlo son un liderazgo transversal y colectivo, y buscar a alguien que anime. Y esta persona es Saül Garreta, le votaría gente que no votaría ERC ni muerta. ¿Por qué? Porque se trata del valor diferencial. No necesitamos la silla, queremos contribuir».

(SG): «Nos ha sorprendido que se fuera tan rápido. Faltan dos años y tres meses para las elecciones, todavía no se ha aprobado el reglamento para hacer unas primarias y nosotros estábamos centrados en el partido: Maria en la ponencia política y yo en la ejecutiva nacional. Estábamos en una fase de volver a ser un único partido. Los tiempos de las candidaturas ya han pasado. Son tiempos de vestir un discurso, de muscularnos para afrontar este nuevo reto que son las municipales de 2027. Nos sorprendió que se adelantara lo que de todas todas parecía la presentación de una candidatura, cuando estaba fuera de lugar y de tiempo. De todos modos, insistimos en que no vamos en contra de nadie. Siempre habíamos pensado que todos somos parte de un mismo equipo porque los equipos tienen que ser complementarios. Quizás nosotros representamos el perfil que viene del mundo privado, con cierta experiencia en el mundo público, pero también tenemos que contar con gente con experiencia en el mundo local».

¿Cómo valoran la tarea del grupo municipal en la oposición?

«Nosotros lo haríamos diferente».

¿Y el gobierno del PSC?

(M.S): «Lo dejamos todo bastante planificado. Las primeras 60 acciones de su gobierno son legados republicano, y eso se tiene que reconocer».

(S.G): «No veo un proyecto de ciudad. De hecho, no lo he visto nunca, ni en el PSC ni en nadie».

¿Habrá primarias en ERC Tarragona?

«Lo ideal sería huir de esta doble guerra interna. Si no tiene que haber primarias, mejor. El denominador común de Esquerra es clarísimo y los valores republicanos son más necesarios que nunca».