Publicado por Shaila Cid Redactora Verificado por Creado: Actualizado:

Un incendio en una cocina en un piso de la calle Ramón i Cajal de Tarragona ha movilizado cuatro dotaciones de Bombers de la Generalitat este jueves al mediodía. El aviso lo han recibido a las 12.52 horas y el cuerpo de emergencias se ha desplazado hasta el número 45 de la vía.

Una vez allí, los bomberos han comprobado que el incendio se ha producido en una olla que estaba al fuego en uno de los pisos del edificio de 10 plantas del centro de Tarragona.

Hacia las 13.03 horas han dado por extinguido el fuego que no se ha propagado por el resto de la estancia. Los bomberos han procedido a la ventilación de la vivienda. El resto de pisos y la escalera no se han visto afectados por el humo y no se ha tenido que evacuar a ninguna persona. No ha habido heridos.

La gran movilización de los cuerpos de emergencias ha creado mucha expectación entre los peatones que pasaban por la zona, que siempre está muy concurrida.