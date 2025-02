Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Parece que este invierno todo el mundo está cayendo enfermo...

«Sí, este año estamos viendo muchos casos de resfriados, gripe y otras infecciones respiratorias como las bronquitis, neumonías y faringitis, que serían los más comunes. También nos encontramos casos de Covid, pero se podría decir que esta es una patología atemporal que no necesariamente sufre un repunte durante el invierno».

¿A qué se debe este aumento de casos? ¿‘Coger frío’ nos puede poner enfermos o es sólo un mito?

No, el frío en sí mismo no nos hace enfermar, y tampoco lo hace andar descalzos. No ‘pillamos frío’, sino que pillamos un virus, o en algunos casos una infección bacteriana. Por ejemplo, la gripe la provoca la influenza y el resfriado común lo acostumbra a causar el rinovirus. En todo caso, el frío no nos puede transmitir estos virus, pero sí que facilita su propagación. En invierno ventilamos menos para mantener la temperatura de casa y eso hace que el aire no se renueve, haciendo más frecuente la contaminación intradoméstica. Además, pasamos más tiempo en espacios cerrados y en contacto próximo con otras personas, cosa que favorece el contagio».

¿Cómo evitamos estos contagios?

«Lo más importante es mantener una buena higiene de manos, ventilar las habitaciones diariamente y seguir una alimentación equilibrada. Aunque sea incómodo, abrir ventanas cada día ayuda mucho a reducir la transmisión de virus. Con respecto a la nutrición, una dieta equilibrada es fundamental para mantener el sistema inmunitario fuerte. Nutrientes como la vitamina C y minerales como el cinc ayudan a reforzarlo. La jalea real también es un buen estimulante».

¿Y cuándo ya empezamos a encontrarnos mal?

«Evidentemente, hay que prestar atención a los síntomas, tomar la medicación correspondiente, y en caso de encontrarse muy mal acudir a un profesional. Además, y eso quizás es un poco controvertido, yo siempre aconsejo que, si la fiebre es moderada, no se tomen analgésicos enseguida para bajarla. La fiebre no deja de ser un mecanismo natural de activación del sistema inmunitario, y en casos leves puede ayudar al cuerpo a combatir mejor la infección. A veces hay que dejar que el cuerpo haga su trabajo».

¿Qué papel tienen las farmacias en la prevención y atención de estas patologías?

«Las farmacias juegan un papel fundamental, porque somos el primer punto de consulta para muchas personas. Estamos perfectamente capacitados para atender patologías menores, como resfriados o dolor de garganta. De esta manera actuamos como un cribado para evitar el colapso de urgencias con casos leves. Además, hacemos mucho trabajo de concienciación, sobre todo con la vacunación contra la gripe y la COVID-19, y nos aseguramos que la población esté bien informada sobre las medidas preventivas».

Este año se ha registrado una tasa de vacunación contra la gripe bastante baja. ¿Por qué cree que pasa eso?

«Después de la pandemia, ha crecido la desconfianza hacia las vacunas. Hay quien cree que puede ser perjudicial a la salud, pero la realidad es que son la mejor manera de preparar el sistema inmunitario para combatir los virus de manera eficaz. Por eso insistimos tanto en la importancia de vacunarse, especialmente en personas de riesgo como los mayores de 60 años y personas con otras patologías preexistentes o que estén inmune debilidades».