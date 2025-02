Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Esquerra Republicana propone abrir los solares del entorno del hospital Joan XXIII para el cual se pueda aparcar. «En total hay 34.120 metros cuadrados de solares que ofrecerían una solución rápida y temporal a los problemas de aparcamiento en la zona.

En estas superficies cabrían cerca de 1.200 plazas de aparcamiento», dijo ayer Xavi Puig, portavoz adjunto de ERC. El Ayuntamiento de Tarragona puso pilones en dos solares del barrio en marzo del año pasado. «Lo hicieron con la finalidad que todo el mundo pasara por caja. Les zonas reguladas del Francolí se han pintado sobre una corrección de otra corrección. Hay una improvisación más que evidente», comentó Puig.

En cambio, desde el gobierno municipal recuerdan que no hay ningún solar municipal en torno al hospital y que los terrenos disponibles son de titularidad privada o propiedad de la Generalitat. «Al tratarse de solares no municipales, el ayuntamiento no puede llevar a cabo obras para adecuarlos si no es mediante un convenio, hecho que alargaría las gestiones para ponerlos a disposición de la ciudadanía. Además, hace falta tener en cuenta que se trata de un sector en el cual se permite la construcción de vivienda, y que, por lo tanto, la creación de un aparcamiento será una solución provisional y temporal», añaden desde la Plaça de la Font.

ERC considera que igualmente se podría hacer. «En Tarragona ya hay solares privados donde la gente aparca, como el del cementerio, a cambio que el Ayuntamiento pague un alquiler que tiene el valor del IBI», indicó Puig. Nacho García, portavoz adjunto del gobierno municipal quiso poner en relieve que «desde el gobierno municipal hace mucho tiempo que estamos reclamando una solución definitiva que la tiene que liderar a la Generalitat».

García también recordó que «el gobierno de Pau Ricomà, en el cual Xavi Puig era consejero de Territori, era conocedor del proyecto del nuevo Hospital Joan XXIII, y no buscó ninguna solución a la supresión del aparcamiento para los trabajadores».

Vecinos piden regulación

Los republicanos han hecho esta propuesta después de que el gobierno municipal haya reconvertido 107 plazas de zona naranja en zona verde, una medida que se suma al cierre del aparcamiento de los trabajadores sanitarios que ofrecía 230 plazas. Una situación que ha provocado un aumento del tráfico por las calles del barrio.

«Ha emergido una debilidad para encontrar zonas naranjas. Que lo entendemos, los trabajadores no estarán todo el día cambiante el coche en la zona verde. Pero se tendría que regular un poco porque hay vehículos que aparcan en la entrada de parkings para los vecinos y eso no puede ser», explica Jordi Miguel, presidente de la AVDA del Parque Francolí.