El informe preliminar que Adif está llevando a cabo sobre la afectación que el paso de trenes puede tener sobre la estructura del anfiteatro romano determina que el tráfico de convoyes no perjudica el monumento. Así lo asegura en declaraciones a ACN el consejero de Patrimonio del Ayuntamiento de Tarragona, Nacho García, que explica que desde el consistorio han visto la documentación pero se muestra prudente respecto el impacto que puedan tener los trenes de mercancías una vez entre en funcionamiento el tercer hilo del corredor mediterráneo.

Paralelamente, el consejero ha adelantado que consistorio y Generalitat firmarán este año un convenio con una vigencia de cuatro años por el cual el Govern aportará un mínimo de 100.000 euros anuales en conservación del patrimonio romano.

«Hoy por hoy, en los estudios que se han hecho se determina que no hay una afectación en el anfiteatro por el paso de los trenes», destaca García, que sin embargo indica que «todavía quedan unos años para la puesta en marcha del tercer hilo» y disponen «de un cierto margen para ver si hay que hacer una actuación para proteger el monumento». El consejero recuerda que tienen una mesa a tres bandas junto con la Generalitat y el Estado para hacer seguimiento del conjunto arqueológico de Tàrraco y que esta cuestión «sale en cada reunión».

Respecto la preocupación que tienen en el consistorio por el hecho de que pueda haber afectación en el futuro, con el paso de unos trenes más largos y pesados, García expresa: «esperamos que no sea así, y no parece que con los trenes que pasaban antes hubiera una afectación directa en el monumento». Sin embargo, a día de hoy se desconoce con certeza absoluta qué puede acabar pasando. En el hipotético caso de que finalmente el anfiteatro sufriera daños por el paso de trenes, Garcia no descarta que el tráfico de mercancías se pudiera detener, porque se produciría «un delito contra el patrimonio».

Asimismo, el consejero manifiesta que la Generalitat también ha empezado a hacer unos estudios propios para determinar si hay alguna afectación por el paso de trenes. «Tendremos estas dos versiones antes de que se ponga en funcionamiento el tercer hilo», asegura.

Aparte de esta problemática, el consistorio sigue trabajando para garantizar el buen estado del anfiteatro y este año habrá obras. Por una parte, se sacará el andamio de acceso a la arena que hay desde hace años y, por lo tanto, la entrada de los visitantes en la zona de gladiadores se hará por la puerta Triumphalis, igual que pasaba hace cerca de 2.000 años. Una actuación que estará terminada durante el segundo semestre de este año. Paralelamente, se mejorarán los drenajes de agua. Asimismo, se está terminando la redacción del plan director, que es el documento que «tiene que marcar la estrategia a medio y largo plazo» a nivel de conservación y de discurso museográfico.

Convenio con la Generalitat

García ha adelantado que durante los próximos meses podrán firmar el nuevo convenio con la Generalitat en materia de conservación del patrimonio romano protegido por la Unesco. Este convenio se estableció la pasada legislatura, por el cual cada año el Govern aportaba 100.000 euros. Según el concejal el año pasado no se firmó por cuestiones administrativas, pero sin embargo asegura que el dinero llegó vía «subvención directa». El próximo documento se espera que tenga una validez de cuatro años. «No hemos visto las cantidades, pero no serán menos 100.000 euros anuales, eso seguro», manifiestos.

Al mismo tiempo, las administraciones trabajan para determinar a qué se destinarán estas partidas. García indica que están elaborando un listado de obras pendientes para priorizarlas y entonces poder acordar dónde hace falta actuar con más rapidez.

Donde también avanzan las cosas está en la mejora del paso de ronda de la muralla en el entorno del Fortí Negre. El ayuntamiento ya firmó el convenio con el Incasòl para llevar a cabo los trabajos y consignar el dinero, y el organismo catalán ha licitado esta semana los trabajos, que ascienden a 302.000 euros, de los cuales 160.000 los aportará el instituto catalán y 142.000 el consistorio.

El Fòrum de la Colònia, este año

El gran proyecto de este 2025 a nivel patrimonial es la mejora del Fòrum de la Colònia. El gobierno español otorgó una subvención de 3 millones de euros de fondo Next Generation para la obra y urbanización del entorno. El consistorio también ha aportado 300.000 euros para las direcciones de la obra. Así, se prevé la recuperación de todo el espacio museístico -excavación, restauración y replanteo museográfico y museológico-, además del proyecto de accesibilidad y de iluminación para transformar el foro en un parque adaptado. También se urbanizará el entorno, se peatonalizará la calle Soler y se hará una plataforma única en la calle Cardenal Cervantes. García se muestra ilusionado con el proyecto y espera revertir la apariencia de un monumento que siempre ha sido «poco atractivo para la ciudadanía».

Fòrum de la Colònia.Ayuntamiento de Tarragona

Los trabajos está previsto que empiecen en febrero, duren ocho meses y se acaben hacia octubre. «Tenemos prácticamente adjudicadas todas las direcciones y la propia obra. La empresa ya ha hecho alguna visita al espacio para ver cómo tienen que empezar y situar los elementos para hacer la obra», concreta.

Lo que en cambio tardará mucho más en llegar es la nueva sede del Museo de Historia de Tarragona, que se tiene que hacer en Ca l'Agapito. Para este año hay prevista una partida municipal de 350.000 euros para redactar el proyecto de la obra. Pero antes de eso habrá que terminar el plan funcional. «Queremos que la parte arquitectónica se adapte a lo que queremos explicar», justifica García, que asegura que se trata de un proyecto «a largo plazo» que quieren que vuelva a optar a recibir una subvención del 2% Cultural del Estado. «No sabemos cuánto puede costar, pero serán millones», avanza.

Imagen del exterior de la Volta del Pallol y de Ca l'Agapito, en la plaza del Pallol de Tarragona.ACN

Ca l'Ardiaca y Parador Nacional

Uno de los edificios patrimoniales en más mal estado de la ciudad es Ca l'Ardiaca. Este palacio medieval hace décadas que se encuentra en condiciones muy precarias sin que la empresa propietaria lo arregle. En los últimos meses el consistorio ha actuado subsidiariamente y de urgencia a raíz de unos derrumbes interiores. El ayuntamiento ha destinado 600.000 euros, que García no tiene claro si recuperarán directamente o si tendrán que ir por la vía judicial.

Imagen de Ca l'Ardiaca con el andamio que la protege.ACN

«Ahora la estructura está bien pero es provisional hasta que se haga la obra de rehabilitación», sostiene, y defiende que la prioridad era salvar el edificio. Con esta inversión se han tapado los tejados para evitar filtraciones de agua que dañen la estructura, se han apuntalado algunas zonas y se han salvado algunos yesos con valor patrimonial, que se han trasladado a un depósito de la Generalitat para preservarlos.

La principal apuesta es que el inmueble se convierta en un hotel, ya sea impulsado desde la propiedad o que sea la sede del Parador Nacional que el ayuntamiento está negociando con el gobierno español. El consejero explica que «constantemente» hablan con los propietarios pero lamenta que les trasladan que «no acaban de encontrar un operador hotelero» que se haga cargo de parte de la reforma. «Pero ya llevamos así diez o doce años», lamenta.

Así pues, si bien para García la principal carta para acoger el Parador Nacional es Ca l'Ardiaca, las complicaciones con la propiedad y algunos aspectos técnicos hacen que se haya abierto una alternativa: la sede del actual conservatorio de música de la Diputació de Tarragona. «Lo importante es que por primera vez hemos conseguido un compromiso del Ministerio y de Paradores de que sacará adelante un Parador en Tarragona», observación. Esta segunda opción sin embargo, ya ha encontrado un obstáculo: la propia Diputació de Tarragona, propietaria del inmueble. Su presidenta, Noemí Llauradó, ha defendido que si el Conservatorio se traslada a la Tabacalera, en la actual sede de la calle Cavallers primera valorarán si ubican servicios propios del ente.