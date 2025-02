Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Tarragona alerta que la subvención europea que recibió la ciudad para ampliar el aparcamiento Torroja está en peligro. «Los fondos Next Generation obliga a marcar hitos y objetivos de obligado cumplimiento para todos sus proyectos. Y este no es ninguna excepción. La ocupación media de la ampliación del parking no llega al 5%», expuso ayer Xavi Puig, portavoz adjunto de ERC.

El consistorio recibió una ayuda de 1,2 millones de euros de la Unión Europea. «El gobierno municipal no quiere rectificar por simple orgullo. No busquemos culpables. Pero es evidente que las cosas no funcionan y hay que tomar decisiones valientes. Si no se actúa, podemos perder una inversión muy importante por la ciudad», expresó Puig.

El grupo municipal defiende, como ha hecho varias veces los últimos meses, que el aparcamiento pase a costar un euro al día y no 5,95 euros como. «Esta medida favorecería la movilidad sostenible y daría una utilidad real a una infraestructura que continúa infrautilizada», dijo el portavoz.

«Les previsiones exigían una |ocupación del 50% el segundo semestre del año pasado para la ampliación. Para el actual semestre, el objetivo de obligado cumplimiento es del 60%, porcentaje que está muy lejos de alcanzar,» añadió Puig. Más allá, los republicanos criticaron la decisión del ejecutivo municipal de trasladar la carga y descarga de los autobuses de cruceristas al aparcamiento Torroja.

«En la avenida Catalunya, ante el Camp de Mart, podría ser una zona que haría mejor servicio para los visitantes. Sin embargo, en cualquier caso, hay alternativas para mejorar la situación de los autobuses en la Vía Augusta», dijo el portavoz.

Dudan de los buses

«No sabemos si tienen previsto que descansen en Torroja los autobuses o no. Ya sólo faltaría eso. Tenemos los Puertos, los polígonos u otros lugares que sirvan para que los autocares puedan ir en espacios diáfanos,» añadió Puig.

Por último, los republicanos consideran que el traslado de los autobuses de los cruceristas en Torroja generará nuevos problemas de congestión del tráfico, además de graves problemas de seguridad en el colegio Sant Pau, al paseo y al barrio dels Músics.

La ampliación del aparcamiento Torroja se estrenó a principios de marzo del año pasado. El espacio ganó 185 plazas y las obras tuvieron un coste de 1.794.452,35 euros (IVA incluido). En el acto de inauguración, el alcalde Rubén Viñuales dijo que era un equipamiento necesario para ofrecer alternativas a la ciudadanía una vez entre en vigor la Zona de Bajas Emisiones en Tarragona.