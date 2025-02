Del 21 de febrero al 4 de marzo, Tarragona se viste de una magia especial para celebrar una fiesta inclusiva y única en la que todo el mundo, de todas las edades, orígenes y formas, es bienvenido a vivir el Carnaval más divertido y abierto de todos.

Este Carnaval, que renace la ciudad durante el invierno gracias a la pasión y la ilusión de unas entidades que encomiendan su alegría y energía, es hoy una gran fiesta de convivencia y diversidad. El Carnaval de Tarragona no es sólo una celebración popular; es también un espacio para expresarnos, para dar un grito a la libertad y la creatividad, donde cada persona puede ser quien quiera, sin barreras.

Programa de actos:

Concurso "Comercio festivo: edición Carnaval 2025"

📅 Del 21 de febrero al 9 de marzo

📍 Mercat Central de Tarragona y Mercado Municipal de Torreforta

🎭 Concurso de escaparates de Carnaval abierto a todos los comercios y negocios interesados. Dos modalidades: Comercio Festivo Individual y Comercio Festivo Comparcero, con siete categorías por modalidad.

📩 Más información: info@laviat.com / 671 552 142

Exposición fotográfica "La vida carnavalesca de Tarragona"

📅 Del 21 de febrero al 9 de marzo

📍 Parc Central

📷 Exposición de la fotografía ganadora del Concurso de Fotografía 2024 y una selección de imágenes del Carnaval de Tarragona 2024.

21 de Febrero Viernes

Concurso de dibujo infantil

📅 8.30 h

📍 Mercat Central y Mercado de Torreforta

🖍 Para niños de 5 a 12 años. Tema: alimentos y recetas de la temporada carnavalesca.

📲 Bases e información en las redes sociales de los Mercados de Tarragona.

22de Febrero- El Xarró Sábado

Talleres y juegos infantiles

📅 11.00 h

📍 Rambla Nova (Tramo Teresianas), Plaza Cuba de Sant Pere i Sant Pau y Centro Cívico de Torreforta

🎨 Talleres, juegos y pinta caras para los niños.

Taller y cuentacuentos

📅 11.30 h

📍 Librería La Capona

📖 Cuentacuentos "Gina y Charlie y el concurso de disfraces".

🔗 Inscripción previa: lacapona.coop

Vermut carnavalero

📅 12.00 h

📍 Plaza de la 4ª Promoción (Sant Pere i Sant Pau)

🎶 Actuación de Agustín Aspa y su grupo Habana.

10a Xarronada Popular

📅 14.00 h

📍 Casal Popular Sageta de Foc

🍲 Escudella tarraconense con vermut musical y sobremesa de glosa.

💰 Precio: 15 € (socio) / 18 € (no socio)

🔗 Inscripciones: este enlace

Concurso infantil de disfraces

📅 17.30 h

📍 Totem Café

🎭 Disfraces, animación infantil y torta con chocolate.

💰 Entrada libre (aforo limitado)

23 de Febrero- La Disfressa d'Or Domingo

La Disfressa d'Or

📍 Recinto Ferial del Palacio de Congresos

🎭 Concurso de disfraces de las comparsas del Carnaval

💰 Entrada: 18 € (más gastos de gestión)

📲 Venta de entradas: tarragonamusicfestival.com

🕛 Sesiones:

12.00 h - Primera sesión 17.00 h - Segunda sesión (Entradas agotadas) 20.30 h - Tercera sesión (Entradas agotadas)

📺 Retransmisión en directo por TAC 12

25 de Febrero Martes

Construcción de la Bota

📅 10.00 h

📍 Plaça de la Font

🎭 Monumento efímero hasta su quema en el Entierro del Carnaval.

Presentación del Ninot y la Ninota

📅 12.00 h

📍 Plaça de la Font

🎭 A cargo de Taller Valua, Disco 45 y Colours Fantasy.

26 de Febrero Miércoles

Entrada del Carnaval y la Concubina

📅 18.00 h

📍 Plaça de la Disbauxa (Plaça Corsini)

🎭 Llegada del Rey Carnaval XLII y la Concubina XXIX con sermón inaugural.

🎉 Nombramiento del Boter de Honor.

Gala del Rey Carnaval y la Concubina

📅 19.30 h y 21.30 h

📍 Teatro Tarragona

💰 Entrada: 5 €

📲 Venta de entradas: entrades.tarragona.cat

🎭 Espectáculo de sátira y baile con las comparsas Disc 45 y Colours Fantasy.

27 de Febrero- Dijous Gras Jueves

Carnaval Gastronómico. La coca de llardons

📅 9.00 h

📍 Calle de Cañellas

🍴 Prueba la típica coca de llardons del Carnaval en la parada de la Colla La Bóta.

💵 Precio: 1,20€ (hasta agotar existencias)

Tombet del Rey Carnaval y la Concubina

📅 9.00 h

📍 Diferentes escuelas y hogares infantiles

🎭 El Rey Carnaval y la Concubina, acompañados de la Charanga Subidos de Tono y Xim Xim Mig Grau, visitan los centros educativos.

Carnaval Gastronómico. Reparto de butifarra de huevo

📅 10.00 h

📍 Interior del Mercat de Torreforta e Interior del Mercat Central

🍴 Disfruta de la butifarra de huevo, un manjar típico del Carnaval.

⏰ Hasta las 14.00 h o hasta agotar existencias.

Tortillas de Dijous Gras en el Casal

📅 19.30 h

📍 Calle de Sant Domènec, 18, bajos 1 y 2

🍳 Disfruta de las mejores tortillas típicas del Carnaval tarraconense.

Presentación de las temáticas del Carnaval 2025

📅 20.00 h

📍 Plaça de la Disbauxa

🎭 Conoce los secretos de los disfraces y las temáticas para el Carnaval 2025.

Baile de Máscaras

📅 21.00 h

📍 Casa Miret, Rambla Nova, 36

🎉 Fiesta exclusiva con máscaras, baile y desenfreno, presidida por el Rey Carnaval y su Concubina.

💵 Precio: Cena + baile + desenfreno: 65€

📲 Reservas: www.balldemascarestgn.com / info@balldemascarestgn.com

28 de Febrero- El Carnaval de los Pequeños Viernes

Concurso "Vivimos el Carnaval"

📅 8.30 h

📍 Mercat Central y Mercado de Torreforta

🎨 Concurso dirigido a paradistas y marchantes que hayan adornado sus establecimientos.

📲 Bases e información en las redes sociales de los Mercats de Tarragona.

Visita del Rey Carnaval y la Concubina en el Mercado Central

📅 13.30 h

📍 Mercat Central

🎭 El Rey Carnaval y la Concubina harán el vermut y recorrerán las paradas del Mercado.

Entrada del Rey Carnaval y la Concubina en la Plaza de la Disbauxa

📅 17.45 h

📍 Plaza de la Disbauxa

🎭 Inicio del espectáculo infantil a cargo del Rey Carnestoltes y la Concubina, acompañados por la Charanga Suquet Calero.

El Carnaval de los Pequeños: ¡Con ganas de juerga!

📅 18.00 h

📍 Plaza de la Disbauxa

🎶 Concierto de la compañía Rikus y Els Barretines, con música, energía y mucha diversión para toda la familia.

1 de Marzo- La Rúa de la Artesanía Sábado

Recepción de trastos del Pajaritu

📅 9.30 h

📍 Pl. del Rey.

🛺 Llegada y estacionamiento de los participantes, que podrán lucir sus satíricas y divertidas obras de arte, y los espectadores podrán admirarlas antes de que pasen a la acción.

Desfile de Carnaval de San Salvador y San Ramón

📅 10.30 h: San Salvador y San Ramón, av. San Salvador (a la altura del CAP)

📍 Rúa de Carnaval de San Salvador y San Ramón

Baixada del Pajaritu. Inicio de la XVIII

📅 11 h

📍 Pl. del Rey. Itinerario: bda. Pescatería, c. Cós del Bou, bda. Misericordia, c. de la Nau y pl. del Rey

🛺 Podremos ver en acción todos los trastos participantes, con sus trepidantes bajadas.

📲 Inscripciones y bases: jovedetarragona.cat/baixadadelpajaritu/

Desfile de Carnaval de Sant Pere i Sant Pau

📅 11 h

📍 Desde la rambla de Sant Pere i Sant Pau. Itinerario: tramo bajo de la rambla, iglesia, pl. de la Sardana y camino del Pont del Diable hasta llegar al Centro Cívico.

🍫 Al terminar, chocolatada popular

Desfile de Ponent

📅 11.30 h

📍 Torreforta. Itinerario: c. Río Fluvià, pasando por las calles Menorca, Gran Canaria, Islas Baleares y Gaià, esquina con Montblanc

💃 Con la participación de las comparsas Todos en Azul, La Ballaruga, Sinhus, Colours Fantasy, L'Albada, Fotemli Caña, Spectrum, Platinum, Magic Danza, Pandora, Artífice y Golden Time.

JoVermut Carnavalesc

📅 12 h

📍 C. del Cós del Bou

Gran fiesta de Carnaval de los Xiquets del Serrallo

📅 12 h

📍 Moll de Costa, 1. Gran fiesta de Carnaval de los Xiquets del Serrallo

Llegada de la rúa y chocolatada para todos los asistentes

📅 12 h

📍 Centro Cívico Sant Pere i Sant Pau, camino del Pont del Diable.

Suca al brou! Calçotada popular

📅 12 h

📍 Bar En el Padrí, c. de Vilarroma, 4.

🧅 Disfruta de una calçotada festiva con música y buen ambiente hasta las 15 h.

💶 Precio: 25€ (incluye: calçots, salchichón, pan, salsa y bebida)

📲 Más información e inscripciones en @brou_de_______

El vermut de Carnaval

📅 12 h

📍 Plaza de la Disbauxa

🎶 El vermut de Carnaval. Música y animación con Dijeila (Laura Casadevall) para prepararse para la rúa de la artesanía.

Concurso de disfraces

📅 12.30 h

📍 Centro Cívico Sant Pere i Sant Pau, camino del Pont del Diable, s/n.

🎭 Concurso de disfraces con diferentes categorías y premios para los disfraces más creativos, originales y espectaculares.

Entrega de premios de la XVIII Baixada del Pajaritu

📅 12.30 h

📍 C. del Cós del Bou

🍹 Seguida de Vermut con DJ's D-Broma.

Carnaval Lila

📅 13 h

📍 Local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona

🎭 Concurso de disfraces para los niños, animación infantil y lluvia de confeti.

Beu al brou! Concurso de porrón

📅 13 h

📍 Bar En el Padrí, c. de Vilarroma, 4.

💶 Precio: 10€

📲 Más información e inscripciones en @brou_de_______

Llegada de las carrozas participantes en la Rua

📅 17.30 h

📍 Av. de Ramón y Cajal, frente al Parc Central y la Necrópolis

Rua de la Artesanía

📅 18 h

📍 Desde la av. de Ramón y Cajal y hacia la av. de Cataluña. Itinerario: av. Ramón y Cajal, Rambla Nova (18.30 h), c. Rovira i Virgili, pl. Anselm Clavé (19.15 h), y av. Cataluña a la altura del Campus URV (19.45 h)

🎭 La Rúa de la Artesanía, con comparsas, carrozas y los Séquitos del Rey y de la Concubina.

📺 Acto retransmitido en directo por TAC 12

La verbena de Carnaval

📅 23 h

📍 Plaza de la Disbauxa

🎶 Música de los años 80 y 90 con DJ Chus y DJ Christian de la Discoteca Totem.

El Carnaval, a la Jove!

📅 24 h

📍 C. del Cós del Bou

🎧 Noche carnavalesca con PD Murddock y DJ Rayo.

Opening Party Carnival

📅 24 h

📍 Totem Café

🎭 Fiesta de disfraces con la comparsa de Amigos de la Part Alta. A las 2 h, concurso de disfraces individual y por grupos.

2 de Marzo- Rúa de lucimiento Domingo

Llega el último polvo del Carnaval y la Concubina antes de ir a juicio

📅 2 h

📍 Plaza de la Disbauxa

🎭 La guerra de la harina (antiguas trifulcas entre carniceros y pescaderos) se moderniza y vuelve años después convertida en la fiesta con polvo de colores que todos están esperando para la hora del vermut del domingo de Carnaval.

Concentración Motos Motomami

📅 12 h

📍 Rambla Nova, tramo balcón.

🏍 Con motivo de su temática, la comparsa Platinum nos invita a pasar un mediodía con buena música y baile

La rúa del vermut de Carnaval

📅 13 h

📍 Calles de la Parte Alta.

Rúa de lucimiento

📅 18 h

📍 Av. de Ramón y Cajal, frente al Parc Central y la Necrópolis. Itinerario con indicación horaria aproximada de la llegada de la primera comparsa: av. Ramón y Cajal, Rambla Nova (18.30 h), c. Rovira i Virgili, pl. Anselm Clavé (19 h) y av. Cataluña a la altura del Campus URV (19.30 h)

🎭 La rúa de las comparsas más espectaculares, así como los Séquitos del Carnaval y de la Concubina.

3 de Marzo- El juicio Lunes

Primera sesión del Juicio del Rey Carnaval

📅 18.30 h

📍 Ayuntamiento de Tarragona

🎭 Esta vez el juicio tendrá una parte en verso en honor de la Sala Trono Villegas y un número musical en honor de Paco Madrid, y se celebrará, de manera excepcional, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tarragona, tal y como lo hicieron los alumnos de la Escuela Municipal de Arte Dramático Josep Ixart a principios de los años ochenta.

Segunda sesión del Juicio del Rey Carnaval

📅 20 h.

📍 Plaza de la Disbauxa

🎭 La Colla La Bóta representa un año más esta pequeña obra de teatro en la que, además de los reyes, serán juzgadas personalidades, autoridades y vecinos de Tarragona y del país a través de la lengua afilada de sus intérpretes.

19ª Gala Tarragona Drag

📅 21.30 h

📍 Teatro Tarragona

🦄 La 19ª edición del certamen Tarragona Drag acoge a las mejores artistas drag del panorama nacional y local. Drag queens, kings y muchos más vienen año tras año a Tarragona a demostrar que, con un buen maquillaje, pelucas, tacones y algo de hocico, todo es mejor.

📲 Inscripciones y bases: www.catalunyadrag.cat

🎟 Entradas: www.produccions.cat (a partir del martes 11 de febrero, a las 11 h)

💶 Precio: 16 y 18€

Fiesta Tarragona Drag

📅 24 h

📍 Totem Café

4 de Marzo- El Duelo, el Entierro y la crema Martes

La Mascarada del Dol y sus plañideras con los Ministrers del Camp y del Llamp

📅10 h

📍 Desde el Antiguo Ayuntamiento, c. Mayor, 39, y en dirección a la plaça de la Font

🎭 El Rey del Carnaval y su Concubina han sido ejecutados y su séquito sale a las calles a llorarlos por toda la ciudad.

Llegada de la Mascarada del Duelo y de los Ministrers del Camp y del Llamp

📅 11.30 h

📍 Mercat Central

El velatorio del Rey Carnaval y su Concubina

📅 18 h

📍 Antiguo Ayuntamiento, c. Mayor, 39.

💶 Precio: gratuito

Músicas del Carnaval catalán

📅 18.30 h

📍 Pl. de Anselm Clavé

Concentración de las comparsas

📅 20.45 h

📍 Pl. de les Cols - casa mortuoria, Antiguo Ayuntamiento, c. Mayor, 39.

🎭 Concentración de las comparsas del luto, plañideras, Baile de Diablos, Dragón, Toro, Vibria, Griu, Pandilla Diablos Voramar del Serrallo, tamborileros diversos, Mascarada del Duelo, los Cremallers de teia y los Séquitos del Carnaval y de la Concubina, con Gralle.

Entrega del Testamento a Lucifer, notario real

📅 20.50 h

📍 Pl. de las Cols. Itinerario: pl. de las Cols, c. Mayor, c. de la Nau, bda. Pescatería, c. Cós del Bou y pl. de la Font

👹 Entrega del Testamento a Lucifer, notario real, por parte del duelo de la Colla La Bota y la Cobla de Llardons del Tecler. A continuación, los grupos se dirigirán, con carretillas y surtidores, hacia la plaza de la Font.

Lectura del Testamento del Rey Carnaval por parte de Lucifer, notario real

📅 21.45 h.

📍 Pl. de la Font.

El entierro del Rey Carnaval

📅 22 h

📍 Pl. de la Font.

🪦 El entierro del Rey Carnaval, con la quema del Ninot, la Ninota y la Bota encendida por los Cremallers. El entierro contará con la presencia de las comparsas del luto, plañideras con alcachofas y velas, Baile de Diablos, Dragón, Toro, Vibria, Griu y Aleación Diablos Voramar del Serrallo, Mascarada del Duelo, Cremallers y Séquitos del Carnaval y de la Concubina.

👉 A continuación, en la plaça de la Font. Veredicto del concurso de comparsas y entrega de los galardones, penones y cremalleros: primer clasificado, segundo clasificado y trece terceros clasificados ex aequo, además de los premios de sostenibilidad, participación y promoción, sátira y simpatía.

🎙 Acto retransmitido en directo por Radio Ciutat de Tarragona en www.rctgn.cat

Fin de fiesta Carnaval 2025

📅 23.30 h

📍 Totem Café

Toque de Quera o entrada a la Cuaresma

📅 23.50 h

📍 Aproximadamente. Campanario de la Catedral