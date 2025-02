La jornada Girls' Day de la URV quiere fomentar la vocación científica femenina

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

Cerca de un centenar de alumnos de los institutos de la demarcación de Tarragona han participado en la decimoquinta edición de la jornada Girl's Day, organizada por la Universidad Rovira i Virgili (URV) para fomentar las vocaciones científicas entre las jóvenes. El objetivo de la iniciativa es romper con la percepción que las chicas no son buenas con las ciencias y revertir que todavía sean pocas las que optan por estudiar carreras de ingeniería.

En la URV, sólo el 10% de las estudiantes matriculadas en estos estudios son mujeres. «La universidad ya es demasiado tarde, el trabajo se tiene que hacer mucho antes porque a partir de los seis años ya empiezan a pensar que son menos inteligentes que los chicos», ha indicado la directora de la Unidad de Igualdad de la URV, Cilia Willem.

Las escuelas técnicas superiores de Ingeniería e ingeniería Química (ETSE y ETSEQ) y la Unidad de Igualdad de la URV han organizado este miércoles una nueva jornada para promover las ingenierías entre las chicas de tercero de ESO de trece centros educativos de la demarcación. La iniciativa se enmarca en la conmemoración de la 11-F, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta mañana, todas ellas han participado en varios talleres, entre ellos, uno de realidad virtual, y también han pisado el laboratorio para saber cómo es un día en este espacio. «Estas actividades están muy bien, puesto que muchas chicas se animan a hacer ingeniería», ha afirmado Iris Martínez, una alumna del Instituto Ramon Berenguer IV de Cambrils, que ha participado en la jornada.

A pesar de que las cifras de jóvenes que optan por carreras del ámbito científico todavía es menor, Willem ha asegurado que cada vez hay más concienciación: «Cada vez, hay más chicas que entienden que no tienen que ser brillantes para ser buenas científicas y se acercan a estas carreras». La directora de la Unidad de Igualdad de la URV considera que queda camino para recorrer para revertir que tan solo el 27% de las jóvenes opten por estos tipos de estudios. «Esta estadística estatal del 27-28% está vinculada a las ciencias en general, en ingeniería y arquitectura se reduce al 10%, no solo aquí, sino en todas las universidades», ha añadido.

Según Willem, el problema es que en estos estudios hay la percepción que las matemáticas son importantes. «Es un problema mucho más amplio, de carácter cultural y de la sociedad, que hace que las niñas piensen que no son buenas en matemáticas. Esto, por supuesto, no corresponde con la realidad, pero hay esta percepción», ha lamentado. Por el contrario, las carreras del ámbito social, como las de educación, las cifras son totalmente en la inversa. «Hecho que apunta claramente a este problema cultural, que hace creer que los chicos no son aptos para cuidar, para educar, para trabajar con personas en riesgo de exclusión, y estas tareas se atribuyen mucho más en las mujeres», ha aseverado.

Percepción a los seis años

Willem cita un estudio norteamericano que indica que las niñas empiezan a pensar que son «menos inteligentes» que los niños a partir de los seis años. Por eso, considera que se tienen que despertar las vocaciones científicas a partir de esta edad. «Piensan que las matemáticas son para los chicos, que los genios son ellos, aunque, irónicamente, los niños no piensan esto y, además, sacan peores notas», ha subrayado.

«El trabajo -de promover las ciencias entre las niñas- se tiene que hacer cuando empiezan a ser conscientes de su identidad de género, que es más o menos cuando tienen seis años. Entonces, entienden que la sociedad los está diciendo que no tienen una mente analítica, que no son buenas en matemáticas», ha aseverado.

«No sentirse sola»

Otro de los objetivos de la jornada Girl’s Day es ofrecer un espacio donde hablar de temas relacionados con las ciencias y que las chicas no se sientan suelas en un entorno marcadamente masculino. La responsable de difusión y comunicación del ETSE y ETSEQ, Maria Àngels Moncusí, ha explicado que muchas de ellas no tienen con quién compartir sus intereses y ha señalado que hay que crear un entorno para contribuir que haya más mujeres en el mundo científico. «A muchas chicas les da miedo ir a un lugar donde te dicen que no tendrás amigas, a veces, se encuentran que a todo su entorno no les gusta la ingeniería, entonces ¿cómo hablas de ingeniería con unas chicas a las que no les gusta?», se ha preguntado.

Por esta razón, ha insistido en la necesidad de crear espacios y un entorno porque las chicas se sientan aceptadas: «Tenemos que decirlos venís que hay chicas y tenemos que hacerlas visibles». «No me gusta mucho que no haya chicas estudiando ingenierías, por eso, quiero insistir a estudiar una carrera de ciencias y quiero invitar a otras chicas que también lo hagan», ha clamado María Mensa, otra alumna del Instituto de Ramon Berenguer IV, que también ha participado en la jornada.