El Ayuntamiento de Tarragona utilizará inteligencia artificial para detectar residuos en la calle

El Ayuntamiento de Tarragona avanza en la inclusión de la inteligencia artificial para su funcionamiento en el día a día. El consistorio ha aprobado una nueva Ordenanza de Administración Digital y se ha marcado una hoja de ruta para aprovechar esta tecnología en diferentes departamentos como Limpieza y Servicios Sociales.

«Entendemos que es una herramienta que ha llegado para quedarse y que nos puede ayudar mucho», explica Pep Budí, jefe de servicio de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento. El consistorio también ha creado un registro de algoritmos que está abierto a la ciudadanía. «Llevamos tiempo analizando cómo poder adaptar la tecnología a cada ámbito funcional. Estamos dando los primeros pasos para que todo el mundo sepa el marco de juego», indica Budí.

De momento, el Ayuntamiento tiene entre manos tres proyectos que se aplicarán en diferentes departamentos. «Estamos impulsando proyectos piloto en algunos ámbitos de la gestión pública y la producción administrativa, que nos permiten explorar aplicaciones innovadoras, evaluar el impacto y desarrollar una metodología eficaz para su posterior despliegue y escalabilidad que permita un mayor nivel de automatización y de soporte en la producción administrativa y la operación de servicios públicos, así como ayuda a la toma de decisiones, en beneficio de la ciudadanía», explica Isabel Mascaró, consejera de Servicios Internos y Tecnología.

La herramienta también ayudará a departamentos como el de Contratación. «Permite un ahorro de tiempo. Te puede hacer un primer cribado leyendo una oferta de 200 páginas. Ahora bien, siempre, al final del proceso, tiene que haber una persona supervisando el resultado. No se trata de creer todo lo que diga», expone Budí.

En abril se podrá pedir cita previa a la OMAC con IA