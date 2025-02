Un 20% de los turistas en Tarragona no entran a ningún monumento donde se tenga que pagar

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Cincuenta de cada cien visitantes de Tarragona entra en el paseo Arqueológico y treinta de cada cien decide visitar el Anfiteatro. Así lo muestran los datos de visitantes del año pasado de los monumentos de la ciudad y las cifras de turistas que han pernoctado a Tarragona y de los cruceristas que han llegado los últimos doce meses.

Entre los cruceristas, 136.850, y los visitantes que han hecho noche en la ciudad, 520.000, el paseo Arqueológico es la opción preferida para descubrir la historia de Tarraco. El año pasado, casi 540.000 personas visitaron los monumentos de la ciudad. 320.000 de las visitas estuvieron en el Paseo Arqueológico y 163.000 en el Anfiteatro.

En el Pretorio entraron 157.000 visitantes. Más allá, el Foro de la Colonia y la Casa Canals son los monumentos más visitados. Sin embargo, con mucha diferencia de los otros, ya que 6 de cada 100 turistas entra en el Foro de la Colonia o la Casa Canals. Por último, 5 de cada 100 visitantes entra en la antigua audiencia para ver la maqueta de Tarraco.

Hay que destacar que el cálculo de los visitantes en los monumentos se hace con los datos de los cuales dispone la ciudad ya que actualmente no se puede saber a ciencia cierta la cantidad de turistas que llegan a Tarragona. Por ejemplo, no se tienen controlados los visitantes de día, aquellos que no hacen noche ni aquellos que duermen en pisos turísticos.

Sin embargo, en un año y medio el Ayuntamiento tendrá la capacidad de calcularlo con unos sensores de flujos poblacionales en diferentes espacios de la ciudad. El consistorio ha conseguido una subvención de casi un millón de euros para convertirse en una «destinación turística inteligente» y una de las principales acciones subvencionadas será la instalación de estos aparatos. De esta forma, se podrá discernir cuántos visitantes totales tiene Tarragona y en qué horas y zonas de la ciudad se acumulan.

Tres escalas más

Con respecto a qué hacen a los cruceristas, una encuesta del Port de Tarragona dice que un 87% optan por hacer una vista en el territorio por libre, un 6% hacen excursiones organizadas por la provincia de Tarragona, un 4% hacen excursiones guiadas por la ciudad y otro 3% deciden visitar Barcelona.

Entre las excursiones más pedidas por los cruceros están en un 61% visitas propiamente de la ciudad de Tarragona. El gasto medio total por crucerista aumentó considerablemente el año pasado, pasando de 17,6 euros a 22,6 euros.

El número total de escalas de cruceros en la ciudad el año pasado fue 63. Para este 2025, la previsión del Puerto muestra que se harán unas 66 escalas. Los cruceros de más capacidad desembarcarán más de 3.200 personas a la vez en la costa tarraconense.

Un crecimiento que el mismo Port ya preveía, ya que cada vez se atrae más cruceros prémium y de lujo que aumentan el número de escalas, pero no la cifra total de cruceristas. Este segmento de mercado sigue creciendo.