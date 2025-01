Los buses de cruceros ya no se podrán detener en Vía Augusta

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Los autobuses de los cruceristas ya no se podrán detener en la Vía Augusta para cargar y no descargar pasajeros. Así lo ha decidido el gobierno municipal, después de valorar que la presencia de los vehículos en hora punta provocaba «colapso» circulatorio. «Somos conscientes de la situación y por eso hemos decidido que los autobuses de los cruceristas ya no puedan hacer parada en la Vía Augusta a partir de este año», explica la consejera de Movilidad y presidenta de la EMT, Sonia Orts.

Desde esta temporada, las empresas que ofrecen el servicio de bus a los cruceros tendrán que cargar y descargar en el parking Torroja, que tendrá capacidad para ocho vehículos. Además, el autobús se estacionará en el aparcamiento y tendrá que pagar la tasa de parking, una cantidad que todavía no se ha decidido.

Las quejas por el colapso que los autobuses de cruceros provocaban en la Vía Augusta se hacían notar desde plataformas como Stop Creuers y llegaron al pleno municipal de la mano de varios grupos como En Comú Podem. Este inicio de año, el ejecutivo socialista ha decidido poner remedio, y ha escogido el parking Torroja como solución para descongestionar el entorno de la Vía Augusta y la plaza Unesco.

Obras en Torroja

El parking Torroja, que entró en funcionamiento el mes de marzo del año pasado, ganará utilidad con la llegada de los autobuses. «Tiene que tener más uso que lo que tiene hasta ahora», reconoce Orts sobre la tasa de ocupación del parking. Para asegurarse de que era viable llevar los autobuses hasta allí, el Ayuntamiento ha hecho un estudio y ha comprobado que el grosor del asfalto del aparcamiento es apto para soportar el peso de los autobuses.

A partir de este año, los vehículos saldrán del Port, se dirigirán a la A-27, conectarán con la A-7 y entrarán en la ciudad por el cementerio para, después, estacionar en Torroja. «Descongestionamos la Vía Augusta, pero también avanzamos en el cumplimiento de la futura Zona de Bajas Emisiones», explica la consejera de Movilidad.

Lo que sí se tendrá que acondicionar son las entradas y salidas del parking, ahora sólo pensado para coches o furgonetas. El Ayuntamiento habilitará una entrada en la parte inferior del aparcamiento, junto al barrio dels Músics, y una doble entrada y salida en la parte superior.

Más autobuses

De entrada, la prohibición de estacionar en la Vía Augusta será sólo para los autobuses de cruceristas. Por lo tanto, escuelas, institutos u otros visitantes podrán cargar y descargar en este punto. Sin embargo, no se descarta que, más adelante, la prohibición se extienda a todo el mundo. El resto de autobuses que visiten la ciudad también tendrán la opción de aparcar en Torroja si hay espacio. Por otra parte, lo más seguro es que el Portal del Roser también se elimine como punto de carga y descarga.