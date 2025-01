Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

El lunes un grupo de vecinos y propietarios de la Rambla Nova presentaron al Ayuntamiento de Tarragona 230 firmas contra la eventual conversión del primer tramo de la calle en zona de peatones. En el escrito, los vecinos exponen, entre otras quejas, que «echan de menos una campaña de información del proyecto a particulares y Comunidades de Vecinos directamente afectados» y ponen en duda los «beneficios que este cambio traerá a la ciudadanía», asegurando que «no existe una problemática real que haya que solucionar». De esta manera, solicitan que «se tenga en cuenta su opinión» y se intente «encontrar el máximo consenso con los vecinos de esta zona».

«Nuestros derechos se han visto truncados de un día para el otro y no se nos ha facilitado ningún tipo de alternativa», afirma una de las firmantes del redactado en Diari Més. «Desconocemos los detalles del proyecto, porque no se nos ha proporcionado ningún tipo de información. Pero de momento, lo que tenemos claro es que no podemos llegar a nuestros portales», manifiesta.

El corte de circulación durante la prueba piloto, asegura, «ha sido un caos». Esta es, de hecho, una de las grandes preocupaciones de la comunidad, que afirma que en muchas ocasiones, «el acceso en vehículo a este tramo se hace del todo necesario para sus vecinos».

En el escrito los vecinos también cuestionan «el tipo de ocio» que busca potenciar esta intervención, y como esta «se relaciona con la Restauración». «Ya sabemos que este sector tiene mucha actividad en la Rambla, pero hasta ahora hemos podido convivir. Ahora bien, si el espacio para peatones se amplía con el objetivo de poner más terrazas, eso comportará un aumento de ruido considerable», explica la firmante.

«Muchos de los edificios de la rambla son antiguos, con dormitorios que dan a la calle. Se escucha todo, y si encima eso se convierte en la plaza de la Font, ya será insoportable», expresa la afectada.

Esperando respuesta

De momento, afirma la fuente vecinal, no han recibido ninguna respuesta por parte de consistorio, ya que la entrega del escrito todavía es muy reciente. Además, asegura que tampoco les ha llegado ningún tipo de información sobre la reunión que el Ayuntamiento, el vecindario y el tejido comercial y hostalero de la zona tienen que realizar para valorar la prueba piloto.

Así y todo, durante el último pleno municipal se dio luz verde a una futura remodelación integral de la Rambla Nova. La moción, presentada por ERC, recibió el apoyo de PSC y Junts. Una de las principales actuaciones es la construcción de una plaza en este mismo primer tramo de la calle. La remodelación, sin embargo, va más allá de esta cuenca, extendiéndose desde el Balcó del Mediterrani hasta la Font del Centenari.