Descobreix si el teu carrer s'asfaltarà aquest any a Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona invertirà gairebé 3 milions d’euros per a renovar l’asfalt en diversos punts de la ciutat. L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, acompanyat pel conseller d’Urbanisme, Nacho García, assenyalava que el consistori impulsarà «un pla molt ambiciós» que permetrà «posar al dia molts dels nostres carrers».

En total, es renovaran uns 6 quilòmetres d’asfaltat, que suposen més de 64.000 metres quadrats. Les primeres intervencions es faran a l’avinguda Andorra i a Prat de la Riba, i costaran mig milió d’euros. Més enllà de reparar la calçada, s’instal·larà un carril bici en ambdós carrers. Els projectes ja estat estan redactats i es licitaran durant aquest primer trimestre. També es preveu treure el concurs públic per a la renovació dels vials laterals de l’avinguda Andorra, que suposarà una inversió de 260.348,17 euros.

Posteriorment, es faran dues actuacions al Polígon Francolí per a millorar el paviment del vial principal. Primer, es renovarà l’entorn del Parc de Bombers. El projecte, que està en fase de supervisió tècnica abans de ser aprovat, està pressupostat en 300.000 euros. La segona fase, que s’espera poder licitar durant el segon trimestre del 2025, se centrarà en la renovació de la resta del vial i la creació d’una rotonda a l’altura dels accessos a l’A-27. Actualment, s’està ultimant el projecte, que costarà uns 700.000 euros.

Projectes en redacció

Totes aquestes inversions es van preveure en els pressupostos municipals del 2024. En els comptes per al 2025, hi ha també una partida d’1,2 milions d’euros reservada per al pla d’asfaltat. Aquests diners serviran per a la segona fase de la renovació del carrer Pere Martell i per a millorar el paviment a la rotonda de l’avinguda Catalunya amb Antoni Maria Claret.

Per altra banda, s’intervindrà als carrers Tortosa i Móra d’Ebre del barri de Torreforta; als carrers Riu Anoia, Riu Onyar i Riu Garona de Campclar; i als carrers Illes Balears, Menorca, Gomera i Gran Canaria de La Granja. Els respectius projectes es troben en fase de redacció i es licitaran durant el segon i tercer trimestre d’enguany.

En un futur, es preveu actuar als barris de Llevant i a Sant Pere i Sant Pau. «La creació d’un pla d’asfaltat anual era un dels compromisos que portàvem al nostre programa electoral», afirmava Viñuales, qui apuntava que es va encarregar «una auditoria exhaustiva» que conclou que «molts carrers necessiten una actuació immediata». En aquest sentit, lamentava que «durant el passat mandat no es va asfaltar gairebé res».