Tinder, Bumble, Grindr, Hinge... La tecnología ha invadido cada segundo de nuestro día a día, integrándose, incluso, en las vidas románticas de muchos. Las aplicaciones de citas se han normalizado entre los jóvenes y los no tan jóvenes, y parece que ‘ligar’ al puro estilo analógico pronto quedará obsoleto.

No obstante, todavía existe parte de la sociedad que reniega de este sistema. En Tarragona, un grupo de jóvenes emprendedores han querido decir basta: basta al swiping, basta al ghosting y basta a las citas incómodas con personas que no se parecen nada a sus fotos de perfil.

Así nace Approach Project, unas pulseras creadas por Camilo Romero, Diego Cosano, Alan Pardines y Maria Santos, con el objetivo de huir de las malas experiencias vividas en estas apps.

«La filosofía de Approach es crear conexiones reales en la vida real. A día de hoy es muy difícil conocer a alguien en espacios cotidianos como por ejemplo la biblioteca o la parada del bus, porque puedes encontrarte delante de una persona que te gusta, pero sentir que te falta información. No sabes si tiene pareja, cuál es su orientación sexual o qué tipo de relación busca», explica Cosano.

Camilo Romero, Diego Cosano, Alan Pardines y Maria Santos son los creadores de Approach Project (approachproject.com).

Cedida

Una solución visual

Las pulseras están diseñadas para resolver estas dudas. Lo hacen mediante un código de colores y símbolos. La turquesa indica que la persona es heterosexual; la amarilla, homosexual; y la rosa, bisexual. Por otro lado, los charms, que se colocan en las cintas, expresan sus intenciones.

De esta manera un círculo simboliza una relación estable, una cruz, una conexión esporádica, y un triángulo está abierto a todas las posibilidades. También pueden indicar gustos y aficiones, como los videojuegos, la naturaleza, o la comida asiática. «Eso te ayuda a dar el primer paso. Te puede dar un tema de conversación y una pista sobre si seréis o no compatibles», apunta Romero.

La intención del equipo es ampliar la oferta de charms para incluir nuevos intereses. «Queremos que sea un proceso participativo, hacer una tormenta de ideas en las redes sociales para que nuestros seguidores puedan hacer propuestas y votar sus diseños preferidos», avanza Pardines.

Una generación cohibida

El equipo es consciente de la ironía de haber desarrollado un proyecto innovador que lo que hace es, en cierta manera, volver a la tradición. Evidentemente, el concepto de ligar sin tecnología no es nuevo, ya que antes no existían estas aplicaciones. Pero las nuevas generaciones están más cohibidas y están mucho más enganchados a las pantallas, por lo tanto, necesitaban nuevas herramientas», añade. No obstante, apuntan, no son únicamente los jóvenes los que hacen uso. «Entregamos nosotros mismos el producto, y hemos visto que también tenemos algunos clientes de entre 40 y 50 años», explica Cosano.

«Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero cada vez hay más personas que conocen el código y confiamos en que poco a poco llegará a más gente», afirma el cocreador. De hecho, Approach fue uno de los diez proyectos premiados en la 12.ª edición de los Premios Empren de la Diputación de Tarragona, celebrada durante el pasado mes de diciembre. Las pulseras se pueden adquirir en la web por 12 € o haciendo un pedido a través de Instagram por 10 € en caso de residir en el Camp de Tarragona.