Publicado por Anna Ferran Verificado por Creado: Actualizado:

«La convicción política que Tarragona lo tiene todo para tener un Parador Nacional ya existe, ahora tenemos que ir al detalle». Estas eran las sensaciones que compartía el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ayer en FITUR después de participar en el acto de entrega de una carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el que se reclamaba la construcción de este tipo de establecimiento hotelero para Tarragona, San Cristobal de la Laguna y Baeza, las tres únicas ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad que no lo tienen.

En la entrega de la carta, Viñuales estaba acompañado de los otros catorce alcaldes que conforman el Grupo Ciudades Patrimonio. Todos se mostraban comprometidos en ayudar a conseguir un hito que para Tarragona se ha convertido en una prioridad.

«Tenemos que agradecer muy sinceramente al ministro y a la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, que hayan estado aquí y también a los alcaldes y alcaldesas del Grupo Ciudades, que son de todos los colores políticos, pero que estamos unidos como lobby en la defensa del Patrimonio Mundial», comentaba el alcalde. Y añadía: «Sufrimos los mismos problemas, pero también tenemos la misma suerte, que es tener ciudades monumentales».

Un salto cualitativo

La petición de un Parador es uno de los principales objetivos que Tarragona se ha propuesto para esta nueva edición de FITUR. «Tenemos que dar un salto cualitativo en materia de turismo y un Parador Nacional es la guinda», afirmaba Viñuales.

El alcalde explicaba que se han ofrecido dos posibles ubicaciones, Ca l'Ardiaca y el espacio que ocupa actualmente el Conservatorio de Música, en la calle Cavallers. «Todo el mundo que ha conseguido un Parador me ha dicho que no puedes dar sólo una opción, tienes que ofrecer diversas. Ya hemos dado dos y ahora estamos intentando plantear una tercera, que todavía no podemos avanzar», detallaba.

Las opciones de Ca l'Ardiaca y del Conservatorio ya se han presentado a la presidenta de Paradores. «Hemos avanzado en las conversaciones, también a nivel técnico», aseguraba el alcalde. Con respecto a Ca l'Ardiaca, recordaba que se trata de una propiedad de titularidad privada.

Y en el caso del Conservatorio, Viñuales detallaba que el edificio cuenta con 2.800 m2 y un edificio anexo. «Es un edificio noble, en una calle histórica y dentro del antiguo Foro Provincial. Todo encaja», constataba. Y remataba: «Tenemos una oportunidad única y no la queremos desperdiciar, perseveraremos y lucharemos para que Tarragona tenga un Parador».