Viñuales busca socio: «No quiero acabar el mandato solo»

Se acerca el ecuador del mandato, el equipo de gobierno tendrá que tomar decisiones clave y el ejecutivo socialista no quiere hacerlo solo. La adjudicación del contrato de la basura o la aprobación inicial del POUM son temas cruciales sobre la mesa. También la puesta a punto del patrimonio, en el año del aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial.

Hasta ahora, Junts y En Comú Podem han sido las dos formaciones más colaborativas: los dos han aprobado ordenanzas y presupuestos en dos ocasiones. Eso sí, llegando a pactos que benefician los intereses de todo el mundo. Lo que pasará en los próximos dos años de mandato, sin embargo, es una incógnita.

«No me gustaría acabar el mandato solo», se sincera el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, en declaraciones a Diari Més. Las opciones de ampliar gobierno continúan en el mismo punto: un pacto en tres parece imposible y un pacto a dos se intuye peligroso.

Hoy por hoy, los movimientos con más intención llegan desde la formación independentista. Es Junts el que tiene más interés en entrar al gobierno, pero eso haría peligrar el pacto con los comunes en asuntos relevantes para la ciudad. Por lo tanto, las conversaciones han sido a dos bandas: con el alcalde, para avanzar en el pacto; y con el consejero Jordi Collado, a fin de que asegure estabilidad desde fuera.

«Hemos hablado con los comunes y el alcalde pero no de manera formal. Todo sigue su curso», manifiestan desde el grupo municipal juntaire. Son optimistas y creen que la entrada en el gobierno se acabará formalizando, aseguran que ahora la pelota la tiene Viñuales y esperan una oferta. Eso sí, descartan hablar de áreas y carteras, un melón que se tiene que abrir «cuando el alcalde nos haga una propuesta firme».

Desde En Comú Podem continúan tajantes: la línea roja es un gobierno con Junts. Y de aquí, Collado no quiere bajar. Además, el consejero de ECP niega que quieran facilitar la entrada de Junts: «No hemos acordado en ningún caso que nosotros facilitemos un pacto del PSC con Junts dando estabilidad desde fuera. También dijimos a Junts hace unos días que no entraríamos a un gobierno con ellos. Queremos estabilidad, pero hacia la derecha, no» expresa. Él mismo puntualiza que eso «es una decisión estrictamente local» y que «no viene desde Barcelona».

Entretanto, el alcalde Viñuales insiste en el hecho de que lo ideal sería un gobierno con las tres formaciones, pero consciente de la dificultad del pacto, se abre a buscar otras maneras para que alguien dé apoyo desde fuera. «Necesitamos estabilidad, y le agradecemos a Junts y a ECP, porque sin ellos no la habríamos tenido. Sería una lástima no tener un pacto a tres», recalca el alcalde, quien añade: «Si hay más fórmulas de estabilidad las tenemos que hablar». Por último, Viñuales envía un mensaje a los comunes: «No puedo entender, a nivel micro político, que Jordi Collado no quiera entrar en gobierno».

Parece, pues, que los asuntos continúan inmóviles en el palacio municipal. Ahora bien, las voces que expresan que al gobierno le faltan manos se empiezan a hacer notar. Desde ECP recalcan que, si el problema es este, «ya propusimos en el inicio del mandato la fórmula de los comisionados», y abren una reflexión: «Quizás lo que se necesita es más plantilla en algunos departamentos, y no más manos en gobierno». Quedan cuatro meses para que se llegue a la mitad del mandato y las próximas semanas serán relevantes para saber si, finalmente, el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, acaba negociando la entrada de un socio de gobierno, de dos o de ninguno.