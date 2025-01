Esquerra reclama recuperar la atención personal del Teléfono Verde de Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

ERC Tarragona reclama al equipo de gobierno del PSC que el Teléfono Verde recupere la atención personal. «Actualmente, cuando un ciudadano llama en este servicio aparece una grabación que te deriva a la aplicación EPP! o en un correo electrónico», ha explicado el consejero Jordi Fortuny.

El Teléfono Verde es un servicio gratuito que el Ayuntamiento de Tarragona pone a disposición del ciudadano para que se pueda programar una recogida de voluminosos. Según Fortuny, «es importante coordinar al ciudadano con el servicio de recogida de basura para evitar la imagen de calles llenas de colchones, muebles o electrodomésticos».

Según los republicanos, la pérdida de esta atención personal telefónica, que se realizaba de lunes a viernes de 9.00h a 14.00h, supone generar una brecha digital. «Hay gente, sobre todo personas mayores, que tienen dificultades a la hora de hacer trámites digitales y no podemos abandonarla. Tenemos que ofrecer una atención accesible a todos los ciudadanos», ha reivindicado el consejero republicano, quien ha criticado que «el equipo de gobierno tiene que poner las máximas facilidades en este ámbito para que el ciudadano colabore, si no nos encontramos con imágenes desagradables que como ciudad no nos podemos permitir».

Locución «para evitar el colapso»

Desde el Ayuntamiento de Tarragona aseguran que el servicio se mantiene igual que los últimos años y que trabajan dos personas de 9 a 14h atendiendo todas las llamadas. Y añaden que, como en todas las centralitas telefónicas, hay un primer paso en el que se tiene que pulsar uno u otro número, pero finalmente siempre hay una persona física en caso de necesitarlo.

En el caso del voluminosos, desde hace un año y medio, se puso una locución automática porque las personas que utilizan los canales digitales, hagan la solicitud de voluminosos directa, hecho que «ha servido para reducir el colapso del teléfono» y que las peticiones han crecido en número y en respuesta. Durante el 2024, han aumentado en 500 las llamadas pasando de las 8.020 del 2023 a las 8.520 el año pasado.

Finalmente, desmienten que estén a favor de la brecha digital, puesto que si el usuario se espera les contesta una de las dos personas físicas que trabajen al Teléfono Verd.