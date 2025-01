En Comú Podem propone priorizar a los vecinos de Tarragona por encima del turismo

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz de En Comú Podem Tarragona, Jordi Collado, ha presentado una campaña con cinco acciones clave para afrontar los retos que el turismo plantea en la ciudad. La iniciativa, que coincide con la celebración de FITUR, pone el foco en un modelo turístico caduco y propone medidas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Collado ha destacado que, aunque el turismo es una fuente de ingresos, no tiene que convertirse en un monocultivo económico. «Ciudades como Salou o Lloret de Mar, que dependen exclusivamente del turismo, tienen la renta per cápita más baja de Cataluña. Eso no puede ser casualidad», ha afirmado.

La primera medida propuesta por En Comú Podem Tarragona es luchar contra los pisos turísticos ilegales y aprobar el reglamento de pisos turísticos. La formación también propone reubicar los autobuses de cruceros a una zona con aparcamiento de pago para no colapsar la Vía Augusta y la avenida Catalunya.

La tercera medida apuesta para elaborar un Plan de usos de la Part Alta que proteja el patrimonio histórico, fomente el comercio local y garantice espacios públicos y servicios de calidad para los vecinos y vecinas. Collado también pide que la Generalitat ceda el 100% del tributo de la tasa turística, y finalmente, reordenar la limpieza de la ciudad de «forma equitativa».

Collado asegura que la campaña «es una oportunidad para reflexionar sobre el modelo turístico que queremos y cómo podemos hacerlo compatible con una ciudad habitable para todo el mundo».