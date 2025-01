Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

La nueva residencia privada para personas mayores en el barrio de l'Arrabassada, situado en la calle Mercè Rodoreda, empezó su construcción durante el 2022 y se preveía la apertura a finales de 2023. Desde entonces, vecinos de la zona han sufrido las consecuencias. «Cada vez que llueve con intensidad se inunda el piso, es como si pasara un río por casa», lamenta Eva María Abat, que vive en un bajo en la calle Llorens Vilallonga.

Según explica la residente, el terreno que se tapó para construir el complejo no es capaz de absorber el agua, la cual baja hacia las propiedades situadas en la parte inferior de la montaña, donde se encuentra su hogar. La última inundación, explica, tuvo lugar el pasado noviembre, cuando la DANA cayó con fuerza sobre Tarragona. «Esta fue la peor. El agua entraba por la ventana y salía por la puerta. Tuvimos que pasar toda la noche sentadas en la escalera», explica Abat.

Esta, afirma, es una situación recurrente que la ha dejado con una sensación constante de angustia. «Ya he tenido que sustituir los electrodomésticos y los muebles tres veces. Cada vez que llueve siento una ansiedad inmensa. Así no se puede vivir», asegura. La vecina explica que el muro que rodea su edificio está en mal estado y que no puede resistir ni el agua ni la tierra, cosa que ha empeorado la situación.

En comparación con otros vecinos, que han construido muros más altos para protegerse, el suyo no ha sido renovado, y eso hace que sea más vulnerable a las inundaciones. «Está viejo y roto, casi se cae a trozos. Encima, ahora el agua que ya no pasa por encima de los otros muros acaba entrando en mi casa», lamenta Abat.