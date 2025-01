Urtasun pone en duda que la Biblioteca Provincial se instale en la Tabacalera: «Se está estudiando»

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Durante su visita a Tarragona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no aclaró si finalmente la Biblioteca Provincial se hará en la Tabacalera. «Estamos en diálogo con el Ayuntamiento. Se tiene que acabar de definir la ubicación y el proyecto, lo estamos estudiando. Esperamos que pronto podamos anunciar novedades», dijo el ministro. Un hecho que sorprendió al gobierno municipal, ya que en los últimos meses técnicos de las dos instituciones han trabajado sobre la ubicación en la Tabacalera.

«El alcalde tiene ubicación», dijo entre risas, medio forzadas, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, al oír las explicaciones de Urtasun. Según explican fuentes municipales, la ubicación no está en duda y la única incógnita a resolver es qué espacio específico de la antigua fábrica de tabacos ocupará el Ministerio. La última reunión sobre este asunto entre las dos partes se produjo en junio. Las mismas fuentes apuntan que el último gran escollo que queda pendiente para impulsar el proyecto es el Plan de Usos de la Tabacalera.

Un documento al que tiene que dar forma la Generalitat de Catalunya y que será una demanda que hará el ejecutivo municipal en los próximos meses. Más allá. con respecto a la creación de un consorcio para el patrimonio tarraconense entre administraciones, el ministro se mostró abierto a escuchar la propuesta del Ayuntamiento, pero no concretó si su voluntad es sacarlo adelante o no.

«Lo estudiaremos. Pero más allá del consorcio, la apuesta del Ministerio para la conservación patrimonial de Tarragona es inequívoca», expresó Urtasun. El ministro, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, los consejeros de Patrimonio y Cultura y el consejero de ECP Jordi Collado, mantuvieron una reunión breve ayer donde trataron este tema. «Es una lucha de hace décadas. Creo que hay una voluntad clara de la Generalitat. El ministro ha dicho que le gusta cómo suena, pero ha hecho de ministro y también ha dicho que lo tiene que explorar», aseveró Viñuales.

El espejo de Mérida

El alcalde tarraconense ha planteado en los últimos meses un agravio comparativo con Mérida, una ciudad con un patrimonio parecido, y ha pedido que el ministro piense más en Tarragona. «Mérida y Tarragona son las dos grandes ciudades patrimoniales de España, aunque sus realidades son diferentes. La fórmula administrativa de Mérida hace muchos años que existe, que no diseñé yo sino que me lo he encontrado. Creo que más allá de eso, lo importante es que las administraciones hagan bien su trabajo, y creo que lo estamos haciendo. No hay un agravio por parte del Ministerio», remarcó Urtasun.

Por su parte, la consejera de Cultura, Sònia Hernàndez, se mostró en sintonía con Viñuales. «Es un déficit que tenemos, falta este instrumento administrativo. Lo tenemos que encontrar para poder gestionar de manera eficiente el patrimonio», expuso Hernàndez.

Pelotas fuera

El ministro se quiso centrar en la presentación del proyecto del MNAT y no entró en hacer valoraciones de los trabajos de rehabilitación de la Necrópolis. «Las inversiones que hemos hecho en Tarragona en los últimos años, que suman casi 14 millones de euros, son muy importantes. Tengo un compromiso personal con la ciudad», concluyó el ministro de Cultura.

La actitud cauta y dialogante, pero demasiado prevenida de Urtasun puede ser peligrosa. No lo sería si el Estado hubiera cumplido los compromisos y plazos con Tarragona de grandes proyectos en los últimos años. Pero no ha sido el caso y la paciencia de los tarraconenses se acaba. El ministro perdió una oportunidad de desvanecer dudas con otros proyectos y ganarse la confianza de la ciudad.