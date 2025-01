Convocan una concentración en recuerdo de las víctimas del accidente de IQOXE

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT), la Federación de Vecinos del Área de Llevant (FAV Llevant), UGT y CCOO han convocado para el próximo martes 14 de enero, a las 18:00 h, una concentración a las puertas de IQOXE en recuerdo de las víctimas del accidente mortal del 14 de enero del 2020, que acabó con tres personas muertas, siete personas heridas y varias damnificadas.

Bajo el lema no olvidemos, el acto se iniciará con un minuto de silencio, con la interpretación de El Cant dels Ocells, que será interpretado por Miguel y Rosa (SAL 150). A continuación se hará la lectura del manifiesto en homenaje a las víctimas y de apoyo a sus familias y para recordar que, cinco años después, todavía no hay fecha del juicio a los responsables del accidente ni un Plan de Seguridad «serio» para la ciudadanía.

Además de la FAVT, la FAV Llevant, CCOO y la UGT, la concentración cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, el Ayuntamiento de Constantí y de las entidades vecinales Voluntaris i Participació Terres de l'Ebre y la Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns.

Representantes vecinales y sindicales han comparecido este jueves para explicar que, cinco años después del accidente, todavía existen muchas necesidades y medidas pendientes para garantizar la seguridad de la ciudadanía. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona, Alfonso López, ha explicado que, en cinco años, se han hecho algunas cosas (censores, app, recuperación del Plaseqta en Tarragona) pero que todavía quedan muchas de pendientes. «Necesitamos un Plan de Seguridad serio y actualizado, que esté a la altura del territorio», ha añadido.

El portavoz de la FAVT, José Martín Carrasco, considera que harían falta más simulacros y una información constante a la población. Por eso, Carrasco lamenta que «la gente todavía no sabe qué tiene que hacer ante un accidente químico o en caso que suenen las sirenas».

Más información y formación

El secretario general de UGT en Tarragona, Joan Llort, cree que hacen falta «más información y formación sobre seguridad tanto para los vecinos como para los trabajadores». Llort considera que esta información no tiene que ser sólo telemática -a través de una página web-, sino que se tiene que hacer llegar «de forma constante y a pie de calle». También afirma que hay muchas empresas subcontratadas que ofrecen servicios externalizados a la petroquímica «que no tienen esta formación actualizada».

En el ámbito laboral, el representante de la UGT también recuerda que «las mutuas de los accidentes de trabajo tienen la obligación de formar y de informar a los autónomos (comerciantes, paradistas, pequeños transportistas...) en materia de seguridad», ya que es un servicio que cobran para hacerlo.

A su vez, el secretario general de CCOO de Industria de Tarragona, Pedro Carmona, ha dicho que «también falta mucha concienciación». En este sentido, Carmona considera que se tendrían que hacer muchos más simulacros para conseguir una buena respuesta entre la ciudadanía y que no pase lo que pasó en el último simulacro que se hizo, en qué no se confinó nadie o que las señales de los móviles no llegaban todas al mismo tiempo». Carmona lamenta, que cinco años después se haya avanzado muy poco en materia de seguridad: «Parece como si el accidente de IQOXE hubiera pasado hace sólo seis meses».

Joan Llort también considera que los ayuntamientos «se tendrían que involucrar mucho más en la información a la ciudadanía». En concreto, cree que los municipios tendrían que disponer de sus propios planes de emergencia actualizados, ofrecer bonificaciones y ayudas a los autónomos, formar e informar entidades y colectivos sobre qué hacer en caso de accidente en actos multitudinarios (Carnaval, conciertos, fiestas mayores...) o disponer de espacios de referencia o de confinamiento (pabellones, centros cívicos..) donde la gente pueda reunirse ante inundaciones.

Para el portavoz de la FAVT, José Martín Carrasco, la prueba real para comprobar si la gente, los paradistas, Protección Civil y las fuerzas de seguridad están preparadas ante un accidente químico sería hacer un simulacro en el Mercado de Bonavista. En este sentido, Alfonso López recuerda que todavía no se ha hecho ni se ha aplicado un Plan de autoprotección específico para el Mercado de Bonavista.

Finalmente, desde la FAVT también creen que el modelo de simulacros y de formación que se practica en algunas escuelas tendría que servir como ejemplo a seguir en otros ámbitos de la sociedad.

Juicio sin fecha

Los representantes vecinales y sindical coinciden en qué hay que poner una fecha definitiva para la celebración del juicio a los directivos de IQOXE del 2020. «La Generalitat tiene que exigir poner una fecha. Mientras eso no pase, seguiremos yendo a las puertas de IQOXE para recordarles: 'Señores, hagan el favor de hacer las cosas bien hechas'», ha remachado López. Tanto las dos federaciones vecinales como los sindicatos consideran que esta es la única manera de pasar página y cerrar un capítulo tan doloroso.