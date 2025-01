La Rambla Nova de Tarragona protagoniza un nuevo cupón de la ONCE

Imagen de la presentación del nuevo Cupón del ONCE en que aparece la Rambla Nueva.Cedida

Esta mañana se ha presentado en la Rambla Nova de Tarragona el nuevo cupón del ONCE, que forma parte de la serie 'A pie de calle', con la imagen de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. A partir del martes 14 de enero, cinco millones y medio cupones lucirán la imagen de la Rambla Nova, símbolo de una de las zonas más conocidas de Tarragona.

El acto de presentación ha contado con la presencia del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, quien ha destacado la importancia de la inclusión social y el compromiso del ONCE al ofrecer herramientas que faciliten la superación de barreras y fomenten la autonomía. También han estado presentes el delegado del ONCE en Cataluña, Enric Botí, y el director del ONCE en Tarragona, Josep Vilaseca, así como usuarios y personal de la entidad.

Viñuales ha resaltado el papel fundamental del ONCE en la vida de muchas personas, mientras que Botí ha añadido que este cupón es un homenaje a los ciudadanos de Tarragona, que muestran generosidad y afecto por esta organización y su causa.