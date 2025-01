La limpieza, el patrimonio y el POUM: los grandes retos de Viñuales en Tarragona para el 2025

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo año llega lleno de grandes retos para el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. En un 2025 donde llegará al ecuador de su mandato, el alcalde tendrá que aplicar una solución al contrato de la limpieza de la ciudad, cumplir los plazos de los proyectos relacionados con el patrimonio y negociar el POUM con los grupos municipales.

En primer lugar, la limpieza en Tarragona vive en un coitus interruptus que se ha alargado durante demasiados meses. Viñuales espera que este año la situación con la adjudicación del contrato de la basura se pueda desencallar de una vez por todas. Desde hace meses, el Ayuntamiento espera una resolución judicial que en un principio se esperaba para este otoño, aunque no se ha producido.

En diferentes ocasiones, el alcalde ha expresado la voluntad de adjudicar a la compañía que indique la Justicia. El alcalde tarraconense considera que esta situación tiene prejuicios claros hacia la ciudadanía y espera que este año estos problemas puedan acabar.

Otro de los retos, recurrentes en una ciudad como Tarragona, es la gestión del patrimonio. Este año este hecho se acentúa, ya que antes del 2026 se tendrán que acabar los proyectos que reciben fondos europeos Next Generation, y eso supone unos 30 millones de euros en la ciudad.

Uno de los más importantes es el del Fòrum de la Colònia. El proyecto tiene un presupuesto de 3 millones de euros. Aparte, proyectos de la consejería de Medio Ambiente, como el derribo de la plataforma del Miracle o la renaturalización del Francolí tendrán encima de la espada de Damocles con la fecha de plazo.

Negociar el POUM

Por último, una de las grandes carpetas a afrontar por el alcalde tarraconense es la del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). El Ayuntamiento ha avanzado en los últimos meses con los informes preceptivos y los estudios de viabilidad económica.

El objetivo del equipo de gobierno es presentar la aprobación inicial del planteamiento urbanístico este año. Para hacerlo, antes, uno de los estudios a desencallar es el de inundabilidad. Un documento que, después de los aguaceros de Dana, cobrará todavía más importancia.

Último de crecimiento

Viñuales ha recordado los últimos meses que el próximo POUM será el último de crecimiento en Tarragona. Según el alcalde, en el futuro, los otros planteamientos serán de transformación, pero no de crecimiento de ciudad. Este hecho es una responsabilidad añadida para el alcalde, que espera conseguir el consenso con los grupos municipales para sacarlo adelante.

Otro año en solitario

Unos grupos municipales que se mantienen todos en la oposición, a pesar de las conversaciones para ampliar el ejecutivo que se han sucedido en diferentes ocasiones. Viñuales ha elogiado el papel de En Comú Podem y de Junts a la hora de aprobar presupuestos y ordenanzas en diferentes ocasiones y les ha ofrecido entrar en el gobierno.

Ahora bien, para ECP estar en un gobierno con Junts es una línea roja que no quieren pasar. Por lo tanto, la situación no parece que se desencalle tampoco este año. Aunque no es un quebradero de cabeza para Viñuales, que ha podido sacar adelante políticas clave pactando individualmente con cada grupo.