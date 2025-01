El corte de tráfico en la Rambla Nova de Tarragona se mantendrá después de Reyes

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

El primer tramo de la Rambla Nova permanecerá cerrada a los vehículos después de las fiestas de Navidad. Aunque la medida se planteó como una prueba piloto durante 41 días, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero, el Ayuntamiento de Tarragona mantendrá las restricciones actuales de tráfico hasta tomar una decisión definitiva sobre su posible continuidad. De momento, el ejecutivo municipal apuesta por su permanencia.

«El objetivo del equipo de gobierno es que el primer tramo de la Rambla sea para los peatones, pero primero tenemos que hacer una valoración de la prueba piloto con los vecinos, las asociaciones de comerciantes y los restauradores de la zona», afirma la consejera de Comercio Montse Adan en declaraciones en Diari Més. De esta manera, explica, «hasta que no se haga esta evaluación, el primer tramo de la Rambla continuará con las restricciones actuales». La valoración, indica a la consejera, se realizará durante este mes de enero aunque todavía se desconoce la fecha exacta.

Pluralidad de opiniones

Hoy día, las asociaciones afectadas todavía no han podido reunirse para hacer un balance de la situación. «Haremos llegar un cuestionario a los socios y presentaremos los resultados al Ayuntamiento, pero de momento todavía no hemos podido corroborar si es un cambio que nos interesa o no», explica Raquel Pizarro, presidenta de la Asociación de comerciantes Via T. «Hace falta contemplarlo conjuntamente, ya que no es sólo un asunto comercial, sino que también afecta a los vecinos, con los cuales estamos comprometidos. Por ejemplo, algunos residentes nos han explicado que desde que se implementó la prueba piloto tienen que dar un paseo muy grande a la hora de desplazarse a otra zona de la ciudad a causa de las restricciones del tráfico en este tramo», explica.

Se trata del tramo situado entre la calle Girona y el Balcón del Mediterráneo, donde la circulación de vehículos se encuentra completamente corte. Además, también se ha pacificado el tráfico entre la calle Sant Agustí y la calle Girona, por el cual únicamente pueden acceder los vecinos y los vehículos de carga y descarga hasta las 11 horas. Esta modificación se realizó con el objetivo de potenciar el dinamismo comercial y cultural de la zona. «A nivel extraoficial hemos escuchado opiniones de comerciantes que creen que es muy buena idea y otros que no están tan convencidos», apunta a Pizarro. «Es verdad que muchas personas todavía no son conscientes de que la zona se ha convertido en un espacio para peatones, ya que urbanísticamente no lo es. Todos tenemos la distribución de la Rambla muy interiorizada y la carretera no invita a pasear, pero si finalmente se sale adelante y se ejecutan las obras necesarias para cambiar este hecho, ya lo empezarán a ver de otra manera», añade la presidenta.