Publicado por Efe Verificado por Creado: Actualizado:

El belén que el Ayuntamiento de Tarragona ha montado esta Navidad en el barrio de Campclar no tiene niño Jesús, ya que la figura fue robada al poco tiempo de instalarlo, aseguran los vecinos.

El belén , situado en la plaza Major, al lado de la Rambla de Ponent de Campclar, sí cuenta con el resto de personajes habituales en este tipo de representaciones, como José, Maria, el toro, el asno o los Reyes Magos, pero no hay ni rastro del niño Jesús, que sí estaba cuando el belén fue visitado por el alcalde, Rubén Viñuales, y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, el pasado 19 de diciembre.

«Al día siguiente de ponerlo ya faltaba el niño Jesús», lamenta Maria dels Àngels, vecina del barrio. «Es una lástima que no se haya respetado esta tradición y alguien se haya llevado la figura, pero la verdad es que no me ha sorprendido», señala Antonio, otro vecino, que, eso sí, agradece que el consistorio apostara por montar este belén allí.

El de Campclar, uno de los barrios más humildes y multiculturales de Tarragona, es uno de los dos belenes municipales de Tarragona; el otro está en la Rambla Vella.

Viñuales destacó durante su visita la importancia de situar este belén en Campclar. «La dignidad, el cuidado del espacio público y el bienestar de los vecinos no pueden depender del código postal, y eso es una muestra de respeto hacia ellos», dijo.

Planellas, por su parte, señaló que «es bonito ver cómo esta tradición se expresa en este barrio».