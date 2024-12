Los Comuns quieren un plan director de pisos turísticos en la Parte Alta: «Tiene que ser por los vecinos»

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

«La vivienda es el problema más grave como país y también en Tarragona». Los Comuns mantienen la oferta residencial digna y asequible como una de las prioridades en su acción política en la ciudad. «Deseamos que esta Navidad todo el mundo tenga un techo seguro», expresó ayer al representante del partido al Ayuntamiento, Jordi Collado.

Desde los Comuns se ha impulsado una campaña navideña bajo el lema ‘All I Want for Christmas is Encontrar un Piso’, con el objetivo de explicar a la ciudadanía sus propuestas para acabar con la crisis de la vivienda. «Tenemos una agenda clara que va desde la regulación del alquiler de temporada hasta el alquiler indefinido para asegurar un proyecto de vida para la gente», indicó Collado.

Piden celeridad

En este sentido, los Comuns piden celeridad al gobierno municipal a la hora de avanzar en la regulación de los pisos turísticos. «Necesitamos un plan director que permita a la gente de la Parte Alta vivir en su barrio, que no para de expulsar vecinos», afirmó el consejero. Collado alertó de que el barrio del casco antiguo podría llegar a tener el mismo problema que la Parte Baja. «Allí, vemos cómo edificios enteros ya están destinados a pisos turísticos», dijo Collado.

Visto bueno de Illa a la tasa

Más allá, los Comuns consideran que, en la próxima reunión entre Rubén Viñuales y Salvador Illa, prevista para febrero, el alcalde tiene que reclamar la gestión de la tasa turística desde Tarragona. «Será una oportunidad estupenda. Este impuesto se tiene que destinar a vivienda, ya que tenemos un parque público de pisos pequeño todavía», reiteró Collado.

Por este motivo, el consejero volvió a pedir la creación de una concejalía específica de vivienda. «Que no se haya creado nos parece, como mínimo, extraño en el momento que estamos viviendo. Demuestra falta de implicación», comentó el consejero. Los Comuns valoraron positivamente la compra de pisos por parte de SMHAUSA, pero insistieron en que hacen falta más ritmo e implicación. «Todavía quedan recursos del presupuesto de 2024 por ejecutar, y es imprescindible que se destinen íntegramente a la compra de viviendas», concluyeron Collado.