PSC, Junts y no adscritos tumban la moción de ERC contra la nueva zonificación de aparcamientos en Tarragona

La moción presentada por el grupo municipal de Esquerra Republicana contra la nueva zonificación del aparcamiento de pago no ha prosperado. El PSC, Junts y los consejeros no adscritos votaron en contra del texto que llevó al pleno de ayer la formación republicana para reclamar al gobierno municipal socialista que revierta los cambios que introdujo el pasado mes de noviembre en la clasificación de las áreas reguladas. ERC hacía énfasis en el hecho que los vecinos la Part Alta ya no pueden aparcar en las zonas verdes del entorno de su barrio.

La moción generó una acalorada discusión entre la consejera de Movilidad, Sonia Orts y el portavoz adjunto de Esquerra, Xavi Puig. El republicano recriminaba al gobierno que esta medida tenía un «afán recaudatorio» y criticaba que el ejecutivo socialista no pintara de naranja la ampliación del parking Torroja, para que el precio pase a ser de un euro máximo al día.

Orts acusaba a Puig de pronunciar un discurso «populista» y justificaba la decisión de modificar la zonificación del aparcamiento regulado asegurando que se ha adaptado a las delimitaciones de la futura Zona de Bajas Emisiones. Algunos vecinos de la Part Alta afectados asistieron al pleno después de que el miércoles se reunieran con la portavoz del gobierno, Sandra Ramos, para tratar el tema.

En un comunicado, aseguran que la edil se comprometió a «valorar una reconsideración de la decisión». Los vecinos critican que zonas verdes de aparcamiento más importantes para ellos —Vía Augusta, Ciutat Jardí, Camp de Mart y Músics— han dejado de serlo.